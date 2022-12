El plan de Walter Alfa para eliminar a Thiago a Gran Hermano: "Le llenó la cabeza"

El participante más longevo de la casa hizo públicas sus intenciones para intentar avanzar en la competencia.

Tras la salida de Agustín Guardis de Gran Hermano, los participantes del reality tuvieron que idear nuevas estrategias para eliminar a los demás competidores que, a rasgos generales, son los que mejor se llevan entre sí. Entre ellos, Walter "Alfa", uno de los concursantes menos estratégicos, reveló cómo hará para eliminar a Thiago de la casa.

El vínculo entre ambos concursantes empezó a desgastarse semanas después de que entraran en la casa y luego de que Thiago tuviera ciertas actitudes que no le gustaron a "Alfa". Fue en este marco que el concursante de 60 años anunció que, a penas pueda, enviaría a su compañero a placa y haría todo lo posible para que se vaya.

Durante una charla con Romina, "Alfa" reveló que no le gustaban los modos de Thiago y que estaba seguro que se había dejado influenciar por alguien más para tratarlo mal. "Ahora que se fue Agustín me me queda el otro frente", empezó por decir Walter, sin embargo, la suerte no estuvo de su lado en la última semana, ya que el participante de 19 años volvió a ganar la inmunidad.

"Conmigo se transformó así, porque el otro (Agustín) le llenó la cabeza. Estoy convencido”, continuó Walter "Alfa" indignado. A lo que Romina replicó: “El otro día le dije que me hable bien, porque tiene esas formas. Él se da cuenta". La situación se puso mucho más tensa cuando "Alfa" aplaudió la salida de Agustín. En ese momento, Thiago lo atacó por "celebrar lo que a otros les duele" y Walter lo tildó de "irrepetuoso".

El abandono en Gran Hermano que sorprende a Telefe: "Se quiere ir"

En la casa de Gran Hermano se viven horas sumamente picantes. Luego de que las autoridades del canal suspendieran la gala de eliminación del pasado domingo 18 de diciembre debido a que la Selección Argentina salió campeón del Mundial de Qatar 2022, un participante avisó que quiere abandonar el programa de Telefe y también lapidó a la producción.

El protagonista en cuestión es Maxi Giudici, que en las últimas horas manifestó su deseo de marcharse del reality. Cansado de la convivencia con otros concursantes y también molesto con algunas restricciones de la producción, el hombre de 42 años le avisó a sus compañeros que ya no soporta el encierro.

A través de Twitter, diversas cuentas señalaron que Pluto TV cortó la transmisión justo cuando el cordobés indicó que quiere irse de Gran Hermano. "Maxi estuvo en el sauna. Dice que se quiere ir porque no se lleva bien con Alfa y cortan", precisó Adriana Bravista (@adrianabravist6), especialista en farándula y espectáculos. Y añadió: "Maxi cree que está en un hotel. Dijo que se perdía festejos importantes por no estar afuera y que la produ les tendría que haber dado alcohol para festejar".

Asimismo, otros usuarios de las redes sociales también se hicieron eco de los comentarios que Maxi hizo en torno a su posible salida del reality emitido por Telefe, que finalmente esta noche tendrá su gala de eliminación con la conducción de Santiago del Moro.