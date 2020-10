Andy Kusnetzoff realizó un nuevo programa de "PH Podemos Hablar", este sábado 3 de octubre, con varios invitados interesantes: Aníbal Fernández, Romina Manguel, Fernando Burlando, Georgina Barbarrosa e Iliana Calabró. Pero, entre tantos momentos divertidos y jocosos, hubo un fuerte cruce entre el abogado y la periodista.

En una sección del programa, dos invitados tienen que interrogarse. Y la producción eligió a ambos personajes que ya se cruzaron en distintas oportunidades. "¿Por qué si Cristina Kirchner y Mauricio Macri, dos expresidentes, están siendo investigados por la Justicia estás tan convencido que Macri es chorro y Cristina no?", preguntó ella y Aníbal, no dio vueltas: "Por eso, porque Macri es un chorro y Cristina no".

Manguel no se mostró conforme con la corta respuesta y volvió a la carga: "Lo dos están en la Justicia y denunciados. Y las causas de Cristina, van más avanzadas". Y allí el abogado y contador, ex funcionario de la Nación, agregó: "Estoy convencido, vas a ver cómo terminan las causas. Yo sé lo que le inventaron a Cristina. Y también sé lo que se robaron en la gestión, sé de lo que estoy hablando".

A su vez, Aníbal Fernández prosiguió firmemente: "Vos me preguntás y yo te contesto. ¿Por qué Cristina no? Porque Cristina es incapaz de tocar un centavo de nadie y porque las causas que tiene, son todos inventos". Y apostó: "Cuando veas que haya terminado todo, como va a terminar, me lo vas a reconocer. En el caso de Macri te puedo decir: el correo, Autopistas del Sol, parques eólicos, la venta de las tierras del Estado a su familia. Hay 100 ejemplos".

La periodista de A24 le consultó si cree que hay más pruebas con Macri que contra CFK. Por eso, Aníbal reafirmó: "Lo mejor que pueden hacer es que la llamen a juicio oral cuanto antes, así se les caen todas las causas. La Justicia tiene que sentenciar a Cristina si hubiera con qué, te garantizo que no y lo tienen que sentenciar a Macri si es que lo hizo, yo te garantizo que sí. La ventaja que tengo con respecto a otros es que no sueño con la venganza, no avalaría el escrache a Macri, detesto a esas cosas". Y sentenció: "Si lo absuelven, le pediré perdón, pero vas a ver que no va a pasar".

Su relación con Alberto Fernández

Aníbal y Alberto Fernández compartieron gabinete, durante mucho tiempo, en el mandato de Néstor Kirchner. "Estuvimos 10 años sin hablarnos, alejados", admitió cuando se fue del gabinete. "Era muy difícil, no había forma de cruzarse y después él tomó una actitud de enfrentamiento contra el Gobierno. Un día vi que lo agraviaron, me molestó porque era mi amigo y le escribí. Nos juntamos y se arregló todo, sin mirar atrás", expresó.

Allí Manguel volvió a disparar y tiró: "Tanto no se arreglaron las cosas, porque en el gabinete no está...". Ante esto, Fernández dijo que eso no era decisión de él y agregó: "Donde él me pidió que estuviera, que es en el yacimiento de Río Turbio, yo estoy". Andy consultó: "¿Esperabas un puesto?". Y no dudó: "No, yo hablé con él y le dije que no quería volver a la gestión. Él pone su gabinete y yo como presidente, haría lo mismo".

La periodista lo pinchó con el rol de Santiago Cafiero y expresó: "Le tenés ganas a la jefatura de gabinete". Ante esto, respondió: "Soy un soldado, dispuesto a hacer cualquier cosa. Si Cafiero pasa a otro cargo y me busca, estaré a su disposición. Si me pide otra cosa, lo voy a hacer". Y para cerrar, con respecto al desgaste contra el presidente de la Nación, cerró: "Van a gastar al único que no tiene repuesto, ayúdenlo para que se haga más fácil".