El picante comentario de Silvina Escudero a Sabrina Rojas por El Tucu López: “¡Qué bien comés!"

Silvina Escudero soltó un comentario inesperado sobre "El Tucu" López, su compañero en la obra de teatro Sex y pareja de Sabrina Rojas.

Silvina Escudero hizo una aparición en el programa Es por ahí, con “El Tucu” López, quien a su vez es su compañero de escena en la obra de teatro Sex. En medio de la conversación, que nada tenía que ver con sus vidas sentimentales, Silvina aprovechó y soltó un comentario de halago para él, que en este momento está en pareja con Sabrina Rojas.

Escudero fue entrevistada para conversar con algunos participantes de La Academia de ShowMatch sobre los puntajes del jurado y su performance, entre otros temas referidos al baile. Mientras explicaba cómo la actitud de los bailarines juega un rol fundamental para obtener un buen puntaje, soltó un comentario inesperado sobre “El Tucu”.

Después varias horas trabajando con él y observándolo, Silvina notó que López también tiene esta actitud de la que hablaba y no dudó en ejemplificar con él para terminar completar su idea. “Yo te voy a decir algo de los puntajes, está bueno decirlo. Bueno, ahí tienen a su conductor que es una bomba atómica total, absoluta”, soltó.

“Teniéndolo como compañero, Sabrina, yo te digo: ¡Qué bien comés!”, exclamó a modo de guiño para Rojas. Sin embargo, tampoco se quedó con las ganas de hacerle un cumplido a ella. “Pero quiero decirte algo a vos, ‘Tucu. Qué bien comés vos también, porque Sabrina es… Es una cosa de locos esa mujer”, agregó. “Yo estoy choreando a mano armada, olvídate”, le respondió él.

Por último, Silvina dejó en claro que, para ella, hoy en día La Academia se maneja con unos criterios muy diferentes a los de años atrás. “Hoy los cuerpos en realidad no forman parte del puntaje. Porque uno puede tener más pancita, menos pancita, más lolas, menos lolas, más bíceps, menos bíceps…”, observó. “¿Pero sabés dónde está el puntaje? En la actitud con la que uno lleva la pancita, la panza chata o los ravioles. Con qué actitud llevás eso, ese es tu puntaje. Y la actitud tiene que ser para un 10”.

El tenso momento entre Sabrina Rojas y “El Tucu” López mientras estaban al aire

Recientemente, Sabrina y “El Tucu” fueron invitados a Es por ahí y cocinaron juntos una receta: empanadas tucumanas. Él, oriundo de Tucumán, se lució con sus recetas típicas y le contó al público sobre una en particular llamada “el pollo de pasión”.

“’El pollo de la pasión’ es una receta milenaria que tenemos todos los tucumanos cuando nacemos. Es una receta de una comida que tenés que aplicar solamente una vez en tu vida, cuando querés enamorarte para siempre”, explicó. Inmediatamente, Sabrina lo interrumpió para preguntarle si, además de habérsela hecho a ella, también se la hizo a su ex, Jimena Barón. “Ay, te iba a preguntar eso… si a ‘La Cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé’ le hiciste ‘el pollo de la pasión’”, indagó. “¡Nooo! No, no. No hubo ‘pollo de la pasión’”, le respondió él.