El pedido desesperado de Benjamín Vicuña: “Ya no me queda una gota más de sangre”

Benjamín Vicuña siempre intentó mantenerse alejado de los escándalos mediáticos, especialmente después del que vivió el año pasado, 2021, durante su separación con “La China” Suárez. Ahora, varios meses después, dio una polémica declaración en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Fueron muy pocas las veces que el actor chileno salió a hablar con la prensa sobre su vida personal. Después de meses de rumores que incluso aseguraban que hubo infidelidades entre “La China” y él, recién al día de hoy Vicuña decidió afrontar al ojo público y hablar sobre sus vínculos románticos. Una de las versiones que más circularon durante estas últimas semanas fue que Vicuña había tenido un romance breve con una modelo chilena llamada “Kika” Silva. Paralelamente, hace poco se confirmó su romance con Eli Sulichin, una amiga de Pampita, su expareja y madre de sus hijos, por lo que estas versiones generaron un gran desconcierto.

Ya muy harto de estos rumores, Vicuña conversó con y contestó todas estas dudas bastante irritado. “Tengo que salir a aclarar todo... Kika es amiga. La conozco hace 20 mil años. Coincidimos en un evento el 27 de noviembre. Ya está”, sentenció, poniendo énfasis en que el único lazo que lo une con la modelo es su amistad.

Ante la insistencia de los periodistas, los enfrentó pidiéndoles que lo dejaran en paz: “¿Me tienen medio de punto, no? Yo a ustedes los dejo trabajar tranquilos y tengo la mejor onda, pero déjenme trabajar tranquilo”, comenzó. Al cabo de unos segundos, soltó una frase que sorprendió mucho a Lussich y Pallares. “Les deseo que tengan laburo, éxito y larga vida. Sé que también entre ustedes a veces corre sangre, pero a mí no me queda una gota más de sangre”, expresó Vicuña. Por último, destacó lo mucho que le costó sobrellevar este último tiempo: “Así que déjenme tranquilo. Déjenme trabajar, poder recomponer, que me ha costado bastante la vida”.

Benjamín Vicuña habló sobre la polémica que enfrentó su mamá

Al ser una figura de la farándula, no solo el mismo Vicuña enfrenta las consecuencias de la fama, sino también todo su entorno. Recientemente, su mamá fue el centro de una polémica tras los rumores que la vincularon con “La China”. De acuerdo con estas versiones, la mujer quería recuperar la lujosa mansión que su hijo le había regalado cuando estaban juntos.

El actor salió a hablar al respecto y expresó cuánto le dolió esta situación. “Que mi mamá ya sea un personaje en la farándula es lo peor que me puede pasar. Yo tengo un vínculo con ella maravilloso, de respeto, de cariño”, comenzó. En este sentido, también aclaró que su madre no lo influencia bajo ningún aspecto. Además, destacó que la intención de ella siempre fue llevarse bien con Suárez. “Ella no tiene ningún tipo de injerencia sobre mi vida, ni mis decisiones, ni mis hijos, ni mis ex. Ella, como cualquier madre, desea llevarse bien con su nuera”, cerró.