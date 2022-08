El nuevo proyecto laboral de Pampita alejada de El Trece: "En los próximos días"

A semanas de finalizar El Hotel de los Famosos, la famosa actriz y conductora empezará un proyecto muy diferente en su carrera.

A semanas de haber finalizado la primera temporada de El Hotel de Los Famosos, Pampita ya tiene un nuevo proyecto laboral en agenda completamente alejada de El Trece. Precisamente, esta nueva propuesta no tiene nada que ver con algo que haya hecho recientemente.

Según informaron Pía Shaw y Ángel De Brito en Los Ángeles de la Mañana, la modelo y conductora iniciará un nuevo proyecto audiovisual en las próximas semanas, una propuesta que llegará nada más y nada menos que a la pantalla grande. Cabe recordar que, en el 2017, Pampita protagonizó su propia película llamada Desearás al Hombre de tu Hermana.

"Acá la van a ver cual Jennifer López, protagonista de comedia romántica", informó Shaw, la panelista del programa de América TV. Además, añadió: "Carolina Pampita Ardohain vuelve al cine, comienza a juntarse en los próximos días para leer el guion, es una comedia romántica producida por Pampa Films".

En ese sentido, la panelista también contó que todavía no está definido el actor con el protagonizará la película, pero hay un nombre muy particular que resuena. "Con guiones en mano, quieren ver la posibilidad de preguntarle a Benjamín Vicuña", aseguró la periodista y generó la indignación de las demás panelistas.

Shaw no confirmó que fuera un hecho la posibilidad de que ambos protagonicen la película, pero también aseguró que no es un hecho descartado del todo. "Me parece ideal una comedia romántica con los dos. Es una idea de la productora, le quieren preguntar a Pampita qué le parece cuando tengan los guiones listos", sentenció.

El chape de Pampita y García Moritán a la vista de todos

Terminada la primera temporada de El Hotel de los Famosos (El Trece) Pampita se tomó unas vacaciones con sus amigas lejos de Argentina y de Roberto García Moritán su esposo. De vuelta en su país, la pareja se reencontró y se trenzó en un apasionado beso a plena luz del día, que fue rápidamente viralizado.

Desde hace un tiempo, Pampita planeaba un viaje con sus amigas para disfrutar el verano europeo y la finalización de su programa en El Trece (que ya tiene confirmada una segunda temporada) le permitió concretar el plan. A su retorno, Moritán fue a esperar a su familia al aeropuerto y el reencuentro quedó capturado en un video que no tardó en desperdigarse en las redes.

"Volvió Pampa. A puro chape con el Rober", escribió la cuenta de Instagram @chismesdeker junto al video que permite ver el momento en que el marido de Pampita sale al reencuentro de la modelo, la estrecha en sus brazos y la besa.