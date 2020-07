El Nueve dejó en offside a Viviana Canosa y negó presiones

Tras las insólitas acusaciones de Viviana Canosa a Alberto Fernández en su programa, El Nueve le soltó la mano a la conductora y aclaró a través de las redes sociales que no recibieron "ningún tipo de presión gubernamental".

"Ante las consultas periodísticas recibidas, Canal 9 informa que no ha recibido ningún tipo de presión gubernamental. Asimismo, ratifica su compromiso con los valores democráticos y el respeto a la diversidad de opiniones", escribieron desde el canal, en su cuenta de Twitter.

Todo surgió por el monólogo que soltó la conductora macrista en su programa en el que se mostró consternada por un intercambio de mensajes privado que habría tenido con Alberto Fernández hace tres semanas.

"Le quiero decir al Presidente que ojalá no me llame nunca más", afirmó la periodista, que siempre hizo público su buen vínculo con Alberto Fernández desde mucho antes de que asumiera la conducción del país.

Esta escena ocurre en medio de una serie de cortocircuitos que tiene Canosa con El Nueve: "Podrá lograr que me echen (de El Nueve) pero no que me vaya de la tele", deslizó esta última noche.