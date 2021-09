El novio de Agus de Bake Off rompió el silencio: "No sabíamos nada del homenaje"

El joven se expresó sobre el recuerdo de la pastelera que hicieron en el ciclo de Telefe. Agustina Fontenla falleció en junio por coronavirus.

La pareja de Agustina Fontenla, la ex participante de Bake Off Argentina que falleció por coronavirus, se refirió al homenaje que le hicieron a su novio en el inicio de la tercera temporada del reality. El chef Damián Betular, acompañado por Paula Chaves y sus compañeras de jurado, emitió sentidas palabras en memoria de la viedmense que partió a principios de junio.

“La gran ganadora en nuestros corazones fue Agus. Es muy difícil que hoy ya no esté entre nosotros, pero quiero que, en cada uno de sus sueños, y en cada torta que nos traigan de acá adelante, Agus esté presente. Así que le mandamos un beso enorme a su familia, ella nunca va a dejar de estar en nuestros corazones”, expresó Betular en su descargo en el capítulo que dio inicio a la nueva entrega del ciclo de Telefe.

Nicolás Schmollinger, la pareja de Agustina, destacó el gesto del programa que le dio popularidad a la pastelera amateur. “La verdad es que no pude ver el programa en vivo, nosotros no sabíamos nada. Hace un par de semanas me escribió Betular mandando un saludo para la familia, contando que habían vuelto a grabar y que tenía a Agus muy presente, pero desde el programa no sabíamos nada”, enunció, en diálogo con La Nación.

“Yo me enteré del homenaje por algunos amigos, y un diario local (de Río Negro), pero sí vi, porque me lo enviaron por video, el homenaje que le hicieron a Agus. Es muy lindo que la recuerden con tanto cariño y les agradezco muchísimo por tenerla presente”, cerró el novio de Agustina.

El mensaje del novio de Agustina Fontenla a los fans de la pastelera

A dos meses del fallecimiento de Agustina Fontenla, su pareja utilizó la cuenta de Instagram de la celebridad, que cuenta con más de 300 mil seguidores, para dedicarles unas palabras a sus seguidores. “No había tenido la fuerza que tengo hoy para agradecerles a todas las personas que le mandaron cariño y energía a Agus, y que nos acompañaron y sintieron la tristeza, junto a nosotros, por su pérdida”, comenzó.

“Agus era una persona especial, que contagiaba de alegría a todos los que la conocíamos. Como ella contaba, estaba cumpliendo muchos de sus sueños. Amaba poder compartir todo lo que había aprendido”, continuó y cerró: “Todas esas recetas que ella quería compartirles, las que ya había trabajado y preparado, las del libro, y todo lo que nos enseño, en la medida que pueda, voy a estar subiéndolas acá. Porque son una parte de ella, de esa pastelería que tanto amaba, y que quería enseñar”.