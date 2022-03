El motivo por el que Marta Fort no llamaba "papá" a Gustavo Martínez

La hija de Ricardo Fort habló sin tapujos sobre su vínculo con Gustavo Martínez. Marta dio una entrevista a Telefe dos días antes del deceso de su tutor.

Marta Fort volvió a ser noticia por una revelación tras la viralización de una entrevista que la joven dio hace un tiempo, dos días antes de la muerte de Gustavo Martínez. La hija de Ricardo Fort habló sobre su relación con el hombre que decidió quitarse la vida hace algunas semanas y aseguró que le costaba llamarlo "papá".

"Mi papá quería que dijera que tenía dos papás, decía que yo dijera que tenía a ‘papá Gustavo’ y ‘papá Ricardo’", enunció la nieta de Marta Fort en diálogo con Telefe Noticias, sobre cómo vivió el hecho de tener dos papás y cuánto le costaba en aquella época hacerlo público. "Pero como en ese momento era todo muy nuevo y capaz que era raro en ese momento decir que tenía dos papás, siempre le decía ‘tutor’ a Gustavo y ‘papá’ a mi papá", agregó.

La hermana de Felipe Fort dio a conocer que desde muy pequeña, tanto ella como su mellizo, saben cómo fue la manera en que llegaron al mundo, ya que el empresario y artista se los explicó a una temprana edad. "Él decía las cosas como eran, y nos contaba el procedimiento entero a los 7 años", soltó la joven. Además, se refirió a Gustavo y definió su personalidad: "Una persona, tranquila, buena y bastante casera".

El enojo de Flor de la V por la reacción de la familia Fort ante la muerte de Martínez

La conductora de televisión acusó de interesados y clasistas a parte del círculo íntimo de Gustavo Martínez, quienes no habrían mostrado emoción alguna tras su partida. "Me llamó la atención que toda la gente del entorno no lloraron. Para mi, lo que me pasó, que nos vendieron la palabra familia, a Gustavo como el tutor, que es una palabra simbólica pero es el padre", expresó la madre de Paul e Isabella Goycochea.

"Nadie que saliera, mínimamente, a demostrarlo de cualquier forma. No sé, cuesta hablar de estas cosas porque cada persona atraviesa el dolor de diferente manera, pero sí siento que era necesario que alguien muestre un poco de dolor", soltó la diva, indignada por la indiferencia que mostraban las personas allegadas al hombre que cuidó de Martita y Felipe desde el deceso de Ricardo. Y cerró: "Me llama la atención que no hubo una lágrima, una persona que llore a esta persona que dio y entregó su vida por los mellizos".