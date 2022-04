El motivo por el que Carmen Barbieri se emocionó en vivo: "Me hace llorar"

La celebridad se expresó tras recibir un cálido saludo de una familiar y no pudo contener las lágrimas. Carmen Barbieri festeja su cumpleaños número 67.

Carmen Barbieri mostró su costado más sensible al recibir un saludo de su nuera en el día de su cumpleaños. La capocómica festeja el aniversario número 67 de su nacimiento y en Mañanísima, su ciclo televisivo, le dieron algunas sorpresa que despertaron su emoción.

La novia de Federico Bal, Sofía Aldrey, le expresó su amor a Barbieri a través de un video que pusieron al aire en el ciclo de Ciudad Magazine y la exjurado de Bailando por un sueño no pudo evitar las lágrimas: "Me hace llorar porque, de verdad, odia salir en cámara. Mi querida Sofi, que no sale ni en una foto. Yo le digo 'la mujer de mi hijo'. Están conviviendo juntos. Es bella, es buena. Gracias, Sofi. Yo sé lo que te costó".

"Ella está cuidando maravillosamente bien la casa porque cocina bien, es una ama de casa… Él se buscó una Carmencita, que lo cuida enfermo, feliz, triste, cuando quiere estar solo. Es viva, inteligente, te amo, Sofía", agregó la hija de Alfredo Barbieri y aseguró que tango Sofía como su hijo respetan mucho sus momentos de soledad desde que comenzó su convivencia.

Carmen Barbieri habló sobre la mujer que dice ser su mediohermana

La celebridad respondió a la señora que afirma ser hija del comediante Alfredo Barbieri y se mostró abierta ante la posibilidad de tener una hermana, ya que es hija única. "Estoy a favor de la identidad, y le hablo a mi supuesta hermana. A favor de la privacidad. Si vos no querés que se hable más nada, no contamos más nada. Nos sacamos las dudas las dos, nos abrazamos fuerte y nos contamos nuestras historias. Estoy a disposición total", expresó la celebridad en su ciclo de televisión. Y agregó: "Qué lindo saber de dónde viene uno. Aunque esa mamá o ese papá no se portó bien, es lindo saber quién fue".

Barbieri reveló que su hijo la llamó con urgencia para preguntarle por esta supuesta tía que apareció: "Me dice: ‘¿Qué es esto de que tenés una hermana y no me contaste?’ Y le digo: ‘Pero Fede, ¿cómo voy a tener una hermana y no te voy a contar?’ Ojalá tenga una hermana, pero qué tarde me aparece si es cierto". Y concluyó: "No pienso que es mentira, quiero saber. Urgente quiero hacerme el ADN. No la conozco, nunca la vi. Me enteré por los medios que me esperaban en la puerta ayer. No es nada malo".