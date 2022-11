El mal momento de Diego Latorre en Qatar: "No sabe hacer nada"

Yanina Latorre, su esposa y panelista de LAM, reveló el drama que vive en medio de la cobertura del Mundial Qatar 2022.

Diego Latorre ya se encuentra en la cobertura del Mundial Qatar 2022 a pocos días del debut de la Selección Argentina. Sin embargo, un detalle por fuera de lo periodístico que fue revelado por su esposa y panelista de LAM, Yanina Latorre, lo desconcertó por completo.

"El departamento de Diego, si yo estoy en Qatar y no fui con él, no lo puedo ir a visitar aunque sea su esposa", contó Yanina en el programa de Ángel De Brito por América TV sobre las normas en el país asiático. Previo a su relato, el conductor había sido polémico a la hora de referirse a los periodistas deportivos: "No saben hacer nada".

Allí fue cuando la esposa del comentarista de ESPN reveló que no sabe usar el lavarropas y le pidió ayuda por teléfono. "Me dice '¿cómo hago?' Él nunca en su vida lavó la ropa y dije 'bueno, cuando llegues hacemos una videollamada'. Están restringidas las videollamadas en Qatar", explicó.

Mientras contaba sobre la insólita situación, los panelistas presentes en el estudio de LAM comenzaron a reírse. "Cuando llegue me va a mandar una foto del lavarropa porque según el lavarropa y la botonera le voy a explicar, le voy a mandar audios", dijo. "¿Nunca en su vida puso un lavarropa?", preguntó Estefi Berardi. "Nunca en su vida aprendió nada", lanzó Yanina, mientras que De Brito acotó: "Nunca hizo nada en su vida, es una estrella del fútbol".

Yanina Latorre protagonizó un escándalo en su country

Yanina Latorre hizo una fuerte queja en sus redes sociales tras haberse peleado con el guardia de seguridad del country en el que vive. En su descargo, la panelista destacó que lo peor de vivir en un barrio privado es que “está todo prohibido”.

En más de una ocasión, Yanina se quejó de las insólitas reglas que los encargados de seguridad y los vecinos ponen para vivir allí, como la cantidad excesiva de documentación que les piden para entrar o las multas que les ponen por diferentes motivos.

“Tengo que compartir este momento de soledad e histeria. Llegué al country y el guardia me pidió la documentación física. Ya me cagó, porque la tengo solo digital. Me rompe las pelotas, porque si hay una aplicación donde está toda tu vida, ¿por qué lo querés en físico? Le dije que no lo tenía y me dijo: ‘Bueno, está bien, por esta vez te hago el favor’”, comenzó la “angelita”.

“Después me dijo que quería ver la fecha de vencimiento del registro. Estás en la Panamericana, soy una señora grande que va en un auto... No voy a salir con el registro vencido. Además, no me gustó la manera. No sé para qué te piden tantas cosas para entrar a un country, a un asado a las diez de la noche. ¿Piensan que voy a ir a matar gente?”, agregó.