El mal momento de Cinthia Fernández por una de sus hijas: "Dificultad física"

La celebridad relató en televisión la angustia que siente por la situación que aqueja a una de sus tres hijas. Cinthia Fernández prefirió no revelar de cuál de las niñas se trata.

Cinthia Fernández se expresó sobre una angustiante situación que vive una de sus hijas en el colegio. La bailarina abrió su corazón en pleno aire televisivo y habló sobre la importancia decrear consciencia sobre le bullying.

"Hace dos semanas vengo con este tema del bullying. Se están burlando de una de mis hijas con una cuestión física. Una de mis hijas tiene una dificultad física. No voy a exponer ni especificar cuál, yo ya lo he dicho públicamente", comenzó su descargo la exparticipante de Bailando por un sueño con un tono de congoja, dada la gravedad del asunto.

Fernández es madre de Charo, Bella y Francesca, las primeras tienen 8 años y la tercera, 7. "Están dale quete dale, quete dale, dos compañeritos. Una nena y un nene de segundo grado. Mi hija vino y me dijo que no quiere ir más al colegio. Para colmo, se le fue la mejor amiga que era la contención", continuó Cinthia sobre la situación que atraviesa una de sus hijas con matías defederico. Y cerró: "Yo fui e hice todos los pasos que tenía que hacer. Fui al colegio a hablar con la psicopedagoga y me dijeron que se iban a ocupar, que sabían la existencia de este problema, porque no solo son burlas, sino insultos".

"Me comuniqué con uno de los padres de los chicos, porque con el otro no tengo relación porque no comparto un montón de cosas. Mi hija vuelve a llegar llorando y no tengan dudas que voy a tener una mala reacción, porque yo ya estoy harta", sostuvo de manera contundente la bailarina y comentó que la madre con la que habló fue muy empática y le explicó que se está separando de su esposo, por lo que su hijo podría estar afectado, pero que es un buen nene. "Pasó esta semana y hoy volvió el tema a mi casa, entonces tuve que volver a hablar con el padre", concluyó.

Fuerte cruce entre Malena Pichot y Cinthia Fernández

La bailarina fue duramente retrucada por Malena Pichot cuando ésta se defendió tras ser acusada por Fernández por pertenecer a una radio que recibe pauta del Estado. "Dejá de hacer papelones, Cinthia. Trabajás para Grupo Clarín", respondió la guionista que conduce el programa Furia Bebé en la radio Futurock junto con Danila Saiegh y Vanesa Strauch.