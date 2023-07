El Mago sin Dientes contó cuánto pagó para estar en los Martín Fierro: "No miento"

El mediático reapareció en la agenda del periodismo de chimentos tras ser visto en la última gala de los Martín Fierro.

Pablo Cabaleiro, mejor conocido como El Mago sin Dientes, volvió a la agenda de los medios tras aparecer de imprevisto en la gala de los Martín Fierro, sin estar nominado en ninguna de las ternas. El día después de los premios, el mediático se hizo presente en LAM (América TV) y reveló cuánto pagó para estar en los Martín Fierro y cuál fue su truco para no pagar una habitación en el Hilton.

Invitado al magazine de Ángel de Brito, El Mago sin Dientes reveló cómo fue que se hizo presente en los Martín Fierro y llevó claridad ante las miradas incrédulas de las angelitas: “No es que pague 250 mil pesos. Yo fui auspiciante del Martín Fierro. Lo único que hice es que en el programa de mano, que se entrega y donde quería estar, tuve la posibilidad de pagar y estar en una página”.

“Muchos dicen 250 mil pesos, yo no tengo problema en decirlo. Hoy son 500 dólares, lo que cobró un show. ¿Sabes cuántos shows me salieron por teléfono por haber ido a los Martín Fierro entre ayer y hoy? No miento, ya hay 10 reservas”, agregó, sorprendiendo a todos los presentes en el estudio.

Sin salir de su asombro y en tono irónico, Ángel de Brito le preguntó: “Ganaste plata. ¿No querés ser ministro de economía?”. “Fue una inversión. Yo invertí un show. Es más, lo que sí pague, que muchos pensaron que fue Alfa, es la habitación”, remató el mago, entre risas, ante la aprobación de las panelistas.

El truco de El Mago sin Dientes para no pagar su habitación en el Hilton

Por otro lado, Cabaleiro contó cómo se las ingenió para no pagar la habitación en el hotel Hilton y sorprendió a todos: “Esta a nombre mío para que se sepa que la habitación la pagué yo. Primero llamé e hice una reserva y después pagué 87.745 pesos y ya tengo alguien que me la va a pagar. Alfa no durmió conmigo, se vino a cambiar. Estando en la fiesta estaba haciendo un vivo con mi celular y automáticamente me pagué la habitación porque en cada ubicación de cada mesa había un cartelito personalizado con nombre y apellido. Y un fan de Mirtha me dijo que si se lo conseguía me pagaba la habitación. Y yo lo conseguí”.