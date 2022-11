El llanto de Mirtha Legrand que expuso una fuerte interna en El Trece: "El peor programa"

Se reveló que Mirtha Legrand no pasa su mejor momento tras algunas tensiones en la grabación de su programa por El Trece.

Mirtha Legrand transita jornadas complicadas en la grabación de su programa La Noche de Mirtha por El Trece. A raíz de un momento sumamente incómodo con uno de sus invitados y las tensiones acumuladas con Nacho Viale, su nieto y productor, se reveló que la conductora no pasa su mejor momento y hasta quebró en llanto por la situación.

Todo comenzó por una tensa situación en la que Luis Juez, uno de sus invitados, lanzó una fuerte opinión vinculada con la vuelta a la democracia. "Ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida. Se nos cayó la clase media, una clase aspiracional, que pretendía cosas para sus hijos y hoy no está pasando", consideró de manera polémica.

Esto generó una gran incomodidad en la conductora de 95 años, a quien no le cayó nada bien este testimonio. De hecho, Jorge Rial se solidarizó con Mirtha y en Argenzuela, programa que conduce por C5N, expresó: "El coraje que tuvo Alfonsín para, con los militares poderosos, ponerlos en un banquillo y que pudieran sentarse frente a la Justicia y defenderse. Ninguno de los desaparecidos lo tuvo, así que, Luis, el primer beneficiario de la democracia sos vos y mirá qué generosa que es que hasta dejamos que hagas chistes".

Pero todo no termina ahí. "La Chiqui" no está a gusto con los invitados que pone la producción en su mesa, y por consiguiente, lleva una complicada relación con su nieto y productor, Nacho Viale. "Está muy mal Mirtha con Nacho. El viernes se tuvo que parar la grabación un rato porque ella lloró. La excusa fue el vestido, el que tenía puesto no le gustaba", detalló Rial.

Sumado a eso, se filtró que Viale está muy nervioso y maltratando a los técnicos del programa. "Está gritando mucho y a ella la mesa del sábado no le gustó. Dijo al final: ‘Este fue el peor programa que hice’", reveló el conductor sobre el mal momento de Mirtha Legrand en El Trece.

La angustiante revelación de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand recordó la pandemia y dio a conocer los angustiantes momentos que vivió durante el proceso de cuarentena, en el que estuvo más de un año encerrada y alejada de sus seres queridos. La conductora de televisión reveló que pensó lo peor en ese lapso.

"Qué terrible fue eso. Yo estuve 300 días encerrada, sin ni siquiera salir al balcón, ni recibir a mi familia ni a mis seres queridos. Me afectó muchísimo. Yo me sentía muy mal y ahí fue cuando lo llamé a Facundo Manes para pedirle ayuda y le dije que 'Doctor, yo quiero volver a ser la de antes, haga algo'. Y trabajé”, comenzó su descargo la viuda del director de cine y televisión, Daniel Tinayre.

La actriz de filmes como Educando a Niní y Los Martes Orquídeas contó que creyó que no volvería a tener la vitalidad de siempre. "Pensé que me iba a morir", soltó. Nicole Neumann, presente en la mesa de Legrand, destacó la importancia de aferrarse a los vínculos y agregó: "A mí me pasó que pude estar en casa con mis hijas. Salía a trabajar tres veces por semana a la tele, pero a la vez estaba más en mi casa y esto sí es algo que me hizo bien, sin estar apurada. Compartir tiempo con ellas".