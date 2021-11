El irrisorio pedido de Juana Viale a Juan Román Riquelme: “Nos entendemos”

La actriz no dudó en poner en compromiso al futbolista al aire con una inesperada invitación.

Juana Viale causó sorpresa en pleno vivo de su programa, cuando le hizo un inesperado pedido al jugador de fútbol Juan Román Riquelme. El comentario de la nieta de Mirtha Legrand se dio en medio de una charla con el ex futbolista José Chatruc, quien tuvo un cruce televisivo con el icónico de Boca Juniors.

A pesar de que la histórica conductora del programa de El Trece es fanática de Racing Club, su nieta es simpatizante del club cuya bandera tiene colores azul y oro. “Román, vení al programa que vas a hablar con una bostera. De bostera a bostero nos entendemos”, expresó la celebridad, como respuesta a un comentario de Chatruc sobre el carácter de su colega. “Difícil, Riquelme. Traelo y vas a ver”, había lanzado el invitado de Viale.

“Cuando yo empecé a salir con el que ahora es mi novio, que no era mi novio en ese momento, me pasó algo. Él es re gallina. Pero gallina, gallina... ¿Y qué hace esta bostera en la primera cita? Lo invita a ver Boca- River en cancha de River”, sumó la conductora y cerró: “Yo estaba con la gorrita de lana, que era azul. Lo único que me puse azul. Hacía frío. ¡Y perdimos dos a cero! Él me decía: ‘Saltá, saltá’ ¡Imaginate! Yo no lo podía creer”.

Fuerte audio de una empleada de Mirtha Legrand sobre los conflictos familiares

“Hay un montón de gente que están enojados, están molestos, ¿viste? Por la actitud, porque ella tendría que haber hecho los dos programas, la presentación por lo menos. ¿Me entendés?”, comenzó su descargo una maquilladora de Mirtha Legrand sobre cómo su familia la alejaría de la televisión.

“Así que es como que hicieron todo para la chica (Juana), pero bueno, qué sé yo, así les va a ir también. La gente no la ve, eh. Yo te digo sinceramente, no lo vi el sábado y menos el domingo”, sumó y agregó: “En ningún momento escuché decir a Juana ‘Le mando un beso a la abuela, que me está viendo’. El decorado está hecho ignorando a Mirtha y sus limitaciones, porque no puede caminar esas distancias ni esas escaleras.Ahora ella va a tener que dar la cara y contestar. No llamarla el sábado ni el domingo. Yo la semana pasada la vi a Mirtha y le dije que tenía que hacer la apertura de su programa, pero la re convencieron de que era un riesgo, que es peligroso”.