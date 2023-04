El insólito motivo por el que Coti Romero rompió en llanto: "No puedo con esto"

La exparticipante de Gran Hermano no pudo evitar las lágrimas en su descargo. Coti Romero les habló de manera directa a las personas que la siguen.

Coti Romero se emocionó en sus redes sociales al agradecerles a sus millones de seguidores un detalle que tuvieron con ella en el día de su cumpleaños. A pesar de la distancia entre ella y sus fans, la exparticipante de Gran Hermano recibió un sinfín de obsequios en el aniversario de su natalicio y los mostró en su posteo.

La pareja de Alexis "El Conejo" Quiroga de Gran Hermano compartió en una de sus historias de Instagram una foto de los objetos que le llegaron a su domicilio por su cumpleaños, entre los cuales se veía un tazón, un juguete con forma de astronauta y accesorios de moda como aros y anillos.

Romero también subió una imagen donde se vieron los textos impresos que sus fans le enviaron con mensajes cargados de amor. "Los amo, no puedo con esto... Me llegan estas cositas y me hacen emocionar... Sus cartas, sus mensajes, sus mimos, todo", escribió la joven que protagonizó una fuerte pelea con Julieta Poggio y Romina Uhrig dentro de la casa de Gran Hermano.

La revelación de Juan Reverdito sobre los sueldos de sus excompañeros

El participante que fue uno de los primeros en ser expulsado del realtiy show de Telefe apuntó contra las autoridades del programa debido a las actitudes que habrían tenido con él. "Ellos toman las decisiones y hacen lo que quieren. Si en tres meses no me tiraste un centro, no me llames ahora para ver si hago un canje de zapatillas. Algunos chicos hicieron publicidades por 700, 800 lucas. Yo cero... Con el taxi hago 13 lucas, pero de ahí le saco 5 mil de nafta porque mi auto no es a gas, más la comida y rezar que no se rompa nada", comentó Reverdito.

"Estoy con bronca porque quisiera estar adentro, no acá. Es muy fuerte verlo de afuera. Y mucha bronca, porque quería jugar al juego del auto, que es por lo que yo entré", había enunciado Reverdito semanas atrás, por lo que su inconformidad con la atención que le dieron desde el canal desde que salió existe desde hace tiempo. "¿Por qué no hacen una encuesta a ver qué participante quieren que entre? Y eso muestra qué mal que estamos, porque le damos protagonismo a una persona que maltrató a mucha gente dentro de la casa. No quiero dar nombres, pero muchos de los que lo criticaban, ahora cuando salió le chupaban las medias", concluyó.