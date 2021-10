El inesperado gesto de Maru Botana con Yanina Latorre: "Me invitó"

La polémica "angelita" Yanina Latorre habló del sorpresivo gesto de la cocinera Maru Botana para limar las asperezas que tuvieron en el pasado.

Es sabida en el ambiente mediático que la relación entre Yanina Latorre y Maru Botana es chispeante. La polémica panelista y la cocinera macrista no se tienen mucho aprecio desde la época de la facultad a pesar de que, recientemente, se produjo un buen gesto entre ambas para limar asperezas del pasado. "Me invitó", confesó la pareja de Diego Latorre al aire de Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

La panelista de Los Ángeles de la Mañana ha dedicado horas a diseccionar la vida y obra de la chef, y por eso no se esperaba encontrar un gesto noble de parte de ella durante una visita a uno de sus restaurantes. Todo comenzó cuando Yanina contó que el miércoles, a la salida de LAM, fue con Elba Marcovecchio a almorzar al local que la chef tiene en Retiro.

“Chicos, Maru Botana me invitó a comer gratis. Ayer fui a comer con mi abogada al restaurante de Maru Botana. Ella me odia y yo la odio ¿está claro? Pedí la cuenta y me dice el tipo ‘es invitación de Maru’. Yo creí que me iban a envenenar. ¡Gracias Maruca!”, exclamó al aire.

“¿Sabés qué? Esa es la típica de que (al encargado le) dicen ‘si viene algún famoso no le cobres’. Para mí que Maru no supo que vos fuiste ahí”, le aseguró Pía Shaw, en tanto que Ángel de Brito le aseguró que “le pusieron un veneno que actúa lentamente”. “Con mi abogada tengo varios juicios. Ayer fuimos a tres juicios, ya lo conté. Es por Zoom cada juicio, pero yo tengo la obligación de ir, pero el que demanda no”, dijo Yanina Latorre, para explicar el motivo por el que se encontró con Marcovecchio cerca de los tribunales de Retiro.

Juana Viale presionó a Yanina Latorre en vivo para que diga qué piensa sobre Maru Botana

Juana Viale, que actualmente conduce el programa de su abuela, Almorzando con Mirtha Legrand, le preguntó a Yanina Latorre, panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) sobre su relación con tres celebridades con las que tuvo conflictos en algún momento: Maru Botana, Beto Casella, Jimena Barón, Luciana Salazar, Graciela Alfano y Mariana Nannis.

“Yani, para cerrar la grieta, sí o sí me tenés que decir algo positivo de todas las personas que te voy a decir”, la desafió Juanita, empezando por Maru Botana. “Debe ser muy buena madre”, reflexionó Yanina. Sobre Beto Casella, expresó: “Es un tipo muy exitoso con lo que hace, es muy buen compañero y la gente lo quiere mucho. No yo”. “Jimena Barón”, le preguntó Viale. “No, a Jimena la amo. Ella estaba enojada conmigo, me parece, pero yo la amo. Me encanta Jimena, me encanta”, sentenció Latorre. Con respecto a Graciela Alfano, reconoció: “Eso es difícil. Tiene la mejor cara y el mejor pelo de todas las mujeres en Argentina”.

Sobre Luciana Salazar dijo que “es una mujer que si se mostrara públicamente como es privadamente sería muy copada”. “Yo que he salido a comer con ella y la conocí es mucho más lindo su personalidad que esa que muestra en la tele queriendo hacerse la que está con todos los hombres y esa cosa. Es divina, un amor, pero tiene esa dicotomía, me parece que es antiguo lo que muestra”.