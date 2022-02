El incómodo momento de Naza di Serio en El Trece: "Falleció"

Naza di Serio, reemplazante de Darío Barassi, vivió un momento incómodo en 100 argentinos dicen, por la pantalla de El Trece.

Nazarena "Naza" di Serio es la reemplazante transitoria de Darío Barassi en 100 argentinos dicen, por El Trece. Más allá de que los comentarios de sus miles de fanáticos son muy positivos en las redes sociales, la joven pasó un momento incómodo durante una de las emisiones del programa de televisión que condujo en esta última semana.

En la edición del martes 22 de febrero de 2022, la conductora quiso darle un mensaje de aliento a una de los participantes, pero la buena intención le terminó saliendo mal: de la vergüenza que le generó, no sabía dónde meterse y todo terminó a pura risa.

Naza di Serio pasó un momento incómodo en El Trece: "Falleció"

Todo comenzó cuando Nazarena Di Serio despidió a la familia Apes y se quedó con los Saldaña, los ganadores de uno de los juegos finales del día. "¡Cómo lo dieron vuelta, por favor!", los felicitó, ante el griterío de los que habían vencido a modo de celebración. "Es el último (desafío) igual este, pero yo no tengo problema, por mí vení todos los días", insistió la modelo e influencer, a pura buena onda con los participantes.

Sin embargo, en dicho momento llegó el momento incómodo, cuando ella le dijo a una de las concursantes: "¡Muy bien tu jefe, mandale un beso!". No obstante, la respuesta de su interlocutora fue demasiado inesperada, ingrata y triste: "No, falleció... Le mandamos un beso al cielo, ¡un genio!".

Luego de que transcurrieran unos segundos en silencio, comenzaron a escucharse las risas tanto detrás de las cámaras como en la misma parte del estudio que estaba saliendo al aire. En tanto, "Naza" di Serio se tapó la cara con el cartón en el que lleva anotadas las preguntas y se dio vuelta a pura sonrisa.

Naza di Serio, feliz en 100 argentinos dicen por El Trece.

"Ok... ¡Un genio el jefe! Dios lo tenga en la gloria", se defendió como pudo, aunque no podía aguantar la tentación. "Sí, fue mi tutor de tesis", le contestó la participante. "¿Quién viene ahora a jugar conmigo? ¡Ay, no puedo más, estoy tentada! ¿Para qué preguntás? ¡No tenés que preguntar!", se retó a sí misma la conductora. "No pasa nada si preguntás, ´Naza´", quiso consolarla otra de las competidoras que estaba presente. "No, no, está bien... Menos mal que no le pegó la muerte del jefe, porque imaginate que ¡pam!", cerró Nazarena, a modo de broma.