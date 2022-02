Darío Barassi reveló por qué le tapa los ojos a su hija en fotos

Darío Barassi, conductor de 100 Argentinos Dicen, explicó por qué elige no mostrar los ojos de su hija de 2 años en las redes sociales.

Darío Barassi es uno de los conductores más famosos del momento, especialmente por su humor tan característico y por el contacto permanente que tiene con sus seguidores en las redes sociales. En Instagram, suele subir varias fotos con su hija de 2 años, Emilia, que comparte con su pareja Lucía Gómez Centurión. Sin embargo, hay un detalle que llama la atención de todos sus fanáticos: en todas las fotos le tapa los ojos a la nena.

Esta decisión despertó mucho misterio entre sus seguidores. Si bien existen varias figuras públicas que no muestran a sus hijos pequeños en redes o que tapan sus rostros por completo para evitar exponerlos, lo llamativo del conductor de 100 Argentinos Dicen es que solamente le tapa los ojos. Ahora, él develó el misterio.

María Laura Santillán conversó con Barassi en una entrevista para Infobae y le preguntó qué es lo que nunca jamás postearía en sus redes. “Ahora, los ojos de mi hija. Para mí son como su intimidad y trato de preservarla al máximo. Entiendo un poco la crítica de: ‘Bueno, si no la vas a mostrar, no la muestres’, pero la muestro un montón con esos anteojos que…”, comenzó Barassi.

“¿Otra vez le vas a contestar a la gente?”, le preguntó Santillán. “No, no me enrosco para nada. Yo la amo, necesito mostrarle al mundo que es una pendeja brillante. Con 2 años, habla, canta, me desafía, me plantea, es hermosa. No puedo evitar contarle al mundo que tengo a esta piba, es lo mejor que hice en el mundo”, respondió Barassi, completamente enternecido por la pequeña.

A pesar de su temprana edad, Emilia ya empezó a preguntarle por qué todo el mundo le saca fotos y sabe su nombre. “Es hasta que ella entienda un poco… Ya me hace esas preguntas. Entonces, hasta que no termine de entender claramente dónde estamos parados y yo saber si ella está okey con eso, prefiero mantenerme tranquilo”, cerró el conductor.

La reflexión de Darío Barassi sobre su vida íntima y la fama

Aunque Barassi no tiene problema en exponerse a modo de broma, como cuando se muestra en redes sociales en calzoncillos o hace chistes sobre sí mismo, hay una parte muy íntima de él que elige preservar para sí mismo y su entorno. “Hay algo de la intimidad y la verdad de mi vida que no la pongo en redes. Al menos un porcentaje. Necesito creer eso”, expresó.

A diferencia de muchas otras celebridades, que suben constantemente videos y fotos de sus momentos con amigos o familiares, él prefiere disfrutar esos momentos sin tener que demostrarle nada a nadie en Internet. “La intimidad de mi familia yo no la muestro en redes. Lo que me permita tener esos momentos de verdad al 100%. No soy de esos que en un asado muestran todo. A mí me gusta que sea de verdad. Tengo un laburo bastante hecho en terapia de cómo separar a Barassi de Darío. Me gusta creer que es un personaje, me ordena”, cerró el conductor.