Barassi rompió el silencio y habló de su futuro: ¿qué pasa con 100 argentinos dicen?

Darío Barassi reveló qué sucederá con 100 argentinos dicen luego de sus vacaciones y la grabación de C.H.U.E.C.O.

Darío Barassi pasó por Momento D (El Trece) y aprovechó para contar qué sucederá con 100 argentinos dicen luego de sus vacaciones. "Me sorprende que la conducción me quede tan cómoda", reconoció el humorista en diálogo con Fabián Doman. Cabe recordar que el actor empezó en los últimos días las grabaciones de C.H.U.E.C.O, una sitcom original de Disney+ que llegará a la pantalla recién en el 2023.

El 2021 fue un año inesperado para Darío Barassi, según contó él mismo. Es que el actor comenzó a conducir 100 argentinos dicen y no se imaginaba el notable éxito que le esperaba. El programa de entretenimiento se convirtió en uno de los únicos ciclos con los que El Trece venció a Telefe en materia de rating, un hito que le produjo mucho orgullo. Debido a la popularidad del programa, las autoridades del canal del Grupo Clarín decidieron que durante las vacaciones de Barassi, 100 argentinos dicen continuara con el reemplazo de otras celebridades, como Dani La Chepi, Manu Viale, Naza di Serio, Fede Bal, Flor Jazmín Peña y Nati Jota.

Este jueves 17 de febrero, Darío Barassi pasó por Momento D y, además de contar que se siente muy cómodo como conductor, confirmó cuál es el futuro del exitoso programa de El Trece. "¿Cuándo vuelve el gordo? ¿El canal también quiere saber?", respondió el presentador cuando Fabián Doman lo apuró para saber sobre 100 argentinos dicen. Divertido y feliz por poder contar la novedad, Barassi rompió el silencio reveló si regresará al frente del exitoso programa de entretenimientos: "Lunes 7 de marzo volvemos con todo".

De qué trata C.H.U.E.C.O, la nueva serie de Disney Plus en la que actúa Darío Barassi

Darío Barassi protagonizará, junto a Consuelo Duval, una serie de Disney Plus, que será en formato sitcom (comedia de situación, tal y como el estilo de Friends o How I Met Your Mother, entre tantas otras). El conductor y actor interpretará la historia de un hombre viudo, con tres hijos, que debe hacerle frente a varias complicaciones que la vida le presenta y a la repentina llegada de un chimpancé a su hogar. Cabe resaltar que en el elenco también están: Maryel Abrego, Santiago Torres y Pato Alvarado.

Cuándo se estrena C.H.U.E.C.O

La serie sitcom, que está dirigida por Daniel Casablanca y Kida Kawer, tiene fecha de estreno para el 2023. Será grabada con público entre febrero y abril de 2022, en Buenos Aires y contará con 13 episodios de 30 minutos.