El Trece despidió a Silvia Martínez y Ángel De Brito reveló los oscuros motivos

El trasfondo de la intempestiva salida de Silvia Martínez Cassina de El Trece, de acuerdo con la información de Ángel de Brito.

El Trece comenzó este 2022 con muy malas noticias en todo sentido, y una de ellas fue el adiós de Silvia Martínez Cassina. El canal de televisión abierta del Grupo Clarín decidió terminar con una de sus periodistas históricas de manera intempestiva, aunque ello tiene un oscuro trasfondo que reveló el propio Ángel de Brito.

El conductor, quien en diciembre de 2021 tuvo un sorpresivo adiós de LAM (Los Ángeles de la Mañana) con El Trece, explicó todo lo ocurrido con su colega a través de las redes sociales oficiales: Instagram (@angeldebritooki) y Twitter (@AngeldebritoOk) respectivamente.

Ángel de Brito reveló el trasfondo en El Trece de la salida de Silvia Martínez Cassina: "Parte del sindicato"

Como la noticia fue tan impactante en el ambiente de los medios de comunicación en la Argentina, el conductor protagonizó nuevamente su habitual sección de #ÁngelResponde y despejó las dudas de sus seguidores al respecto. Entonces, ante una de las consultas de los fanáticos, fue lapidario.

La pregunta fue: "¿Silvia Martínez Cassina se va o la rajan por (Sandra) Borghi?". De esta manera, el exjurado de ShowMatch La Academia (El Trece) fue muy sincero y contestó que "hace rato que la están corriendo porque es una de las periodistas que forma parte del sindicato".

Ángel de Brito reveló el trasfondo de la salida de Silvia Martínez Cassina de El Trece.

Previamente a esta historia en Instagram, Ángel de Brito había comunicado en Twitter que su colega se marchaba de Noticiero Trece con un mensaje claro: "'Donde no puedas amar o tener la pasión de siempre, no te demores', con la elegancia de siempre se despide después de 30 años".

La despedida de Silvia Martínez Cassina de El Trece

Mediante diversos escritos en sus redes sociales, la protagonista dijo adiós al medio en el que estuvo tanto tiempo. "Pasé lo que pasa uno en la vida: felicidad, alegrías, proyectos, nacimientos, pérdidas (...) Compañeros que me dejaron huella como 'Marito' Mazzone, 'Turquito' Sdrech, Débora (Pérez Volpin) y Martita Salatino, que maquillaba y además de poner sus manos en la cara te acariciaba el alma", posteó.

Además, la comunicadora se deshizo en elogios para aquellos que la apoyan en este difícil momento de su vida y de su carrera: "Me lo están haciendo saber y me explota el corazón de agradecimiento por este cariño, porque me explota el celular y no me alcanza la memoria".

Si bien ella no especificó que su despedida fuera por eso, dejó en claro que en parte se debió a ser la delegada gremial del Sindicato de Prensa de Buenos Aires: "Les agradezco a mis compañeros haberme dado un nuevo rol, impensado para mí".

"Aprendí algunas cosas, me faltaron otras, pero los insto a seguir conociendo nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras porque la única manera de defenderlos es saber cuáles son. Los quiero muchísimo", añadió.

Cuando Martínez Cassina se la pudrió a El Trece en julio de 2020.

En julio de 2020, Martínez Cassina había demostrado su distancia con El Trece con un tuit lapidario: "Desplazan y acallan voces. Afuera, @eltreceoficial firma acuerdos de equidad en los medios. Adentro, la realidad es esta. Después de 23 años compartiendo conducción todos los mediodías, me da vergüenza ajena. No soy la única".