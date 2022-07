El importante actor que se bajó del reality de Natalia Oreiro en Telefe

En pleno armado de su nuevo reality conducido por Natalia Oreiro, Telefe sufrió una importante baja que pone en riesgo la ambiciosa producción.

La importante figura que le dijo que no a Natalia Oreiro y pegó el portazo en Telefe.

Mientras El Trece disfruta su primera semana de Canta Conmigo Ahora, la vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión, Telefe no se queda atrás y afila su agenda de realities a estrenar. Con el anuncio del pronto regreso de Gran Hermano y la promesa de un MasterChef Celebrity 4 para el 2023, la señal apuesta por una carta sorpresa: ¿Quién es la máscara?, una competencia de famosos conducida por Natalia Oreiro que ya tuvo su primera gran baja.

El programa ¿Quién es la máscara? en un concurso de canto entre famosos, con la particularidad de que no lo harán a cara descubierta sino que estarán cubiertos con disfraces de pies a cabeza. Es tarea del jurado tratar de investigar de quién se trata y solo cuando quedan eliminados pueden revelar su identidad. Según publicó La Pavada (Diario Crónica) son 24 los famosos convocados que no pueden decir absolutamente nada, bajo contrato de confidencialidad, porque de lo contrario quedarán afuera del juego.

Sobre el jurado, cuatro personalidades de la cultura y la farándula, el medio de espectáculos reveló que el popular actor Nicolás Vázquez le dijo que "no" a Telefe y priorizó su viaje a Europa en busca de un nuevo espectáculo para traer a Argentina en el verano del 2023. Quienes sí estarían confirmados en el panel de jurados son la empresaria Wanda Nara, la cantante Karina "La Princesita" y el comediante Roberto Moldavsky.

También, se deslizó que la humorista Fátima Flórez o el periodista Marcelo Polino podrían ocupar la cuarta silla del jurado. El reality, que es una copia de un formato muy exitoso en otros países, está previsto para que salga en octubre y será por un tiempo determinado dado que, según la información del medio, habría muchas eliminaciones por semana.

Cuándo empieza Gran Hermano en Telefe

Luego de diez años y con la conducción de Santiago Del Moro, Telefe reabre las puertas de la casa más famosa. El reality número uno del mundo vuelve en una nueva era, con una nueva casa y muchas sorpresas. Una de las particularidades de esta temporada es que podrá verse durante las 24 horas del día y en forma exclusiva a través de Pluto TV, el servicio gratuito líder de televisión por streaming de Paramount.

El exitoso formato Big Brother, creado por John de Mol y emitido originalmente en Países Bajos por primera vez en 1999, consta de un grupo de personas que no se conocen entre sí y que deben convivir en una casa durante varios meses, totalmente aislados y siendo grabados por cámaras durante las 24 horas del día.

Por el momento, no hay fecha de inicio confirmada, pero se sabe que el reality arrancará apenas concluya La Voz Argentina, a finales de agosto. No obstante, no hay ninguna fecha anunciada y en las redes también se especula con qué podría lanzarse en octubre. Se estima que el reality pasará a ocupar el prime time de Telefe.