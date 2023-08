El hermano de Silvina Luna tomó una dolorosa decisión: "Se cansó"

Silvina Luna volvió a ser intubada y su hermano, Ezequiel Luna, tomó una difícil decisión.

Silvina Luna es una actriz, modelo y presentadora de televisión de 43 años, quien actualmente está atravesando un delicado cuadro de salud a causa de la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki. La exparticipante de Gran Hermano se encuentra internada en el área de terapia intensiva del Hospital Italiano desde el pasado 14 de junio de 2023 y mientras lucha por su vida, su hermano Ezequiel, quien permanece a su lado desde el primer día, tomó una difícil decisión que entristeció a todo el entorno de la modelo.

En más de una ocasión, Luna contó que su hermano era el único miembro de su familia que tiene. Por esta razón, el joven se mudó desde Rosario hasta Buenos Aires para acompañarla en este difícil momento. Recientemente, se supo que el estado de la estrella de El Hotel de los Famosos (El Trece) empeoró drásticamente a causa de una nueva infección bacteriana, y es por esto que su hermano se vio obligado a tomar una firme postura.

“Ella fue nuevamente intubada. Ella está muy delicada, no quiero profundizar en detalles, pero está muy delicada. Todos están yendo a la clínica, está muy débil”, anunció Ángel de Brito en LAM (América TV). Además, agregó que "hay cadenas de oraciones en todos lados y los familiares y amigos están muy conmovidos".

En este sentido, de Brito señaló que su hermano "se cansó de los amigos" y decidió restringir el ingreso de las visitas, ya que muchas veces, filtraron información falsa a la prensa. “Se estuvieron diciendo cosas durante estos días que lamentablemente no son ciertas. Silvina no está mejor, su cuadro es más complicado aún por la bacteria que le apareció y porque no remonta toda la situación anterior. Su hermano ha estado todo el tiempo con ella, es su única familia”, concluyó el conductor.

Filtran un desgarrador detalle sobre la internación de Silvina Luna

Por otro lado, también se dio a conocer que Silvina "se venía preparando" desde hace varios meses para enfrentar esta internación, según las palabras de Paula Varela, panelista de Socios del Espectáculo (El Trece). "Ella sabía que era duro lo que le venía, y que por mucho tiempo se estuvo preparando con distintas terapias, fue a ver a mucha gente que le venía contando cómo iba a estar y lo que podía sentir. Y otras cosas muy íntimas que nos reservamos", relató la periodista.

Además, señaló que la modelo está con un catéter gástrico, ya que no puede alimentarse, lo que genera que sus defensas bajen todavía más. "Es bastante triste. Me dicen que la está acompañando el hermano, que el hermano ya no quiere hablar con nadie, no responde mensajes ni se está comunicando con nadie", cerró Varela.