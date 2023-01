El fuerte reclamo de Wanda Nara a Mauro Icardi: "Sabías que me iba a doler y lo hiciste igual"

Wanda Nara sorprendió a Mauro Icardi con un reproche sobre su crisis matrimonial y el engaño con "La China" Suárez.

Wanda Nara publicó una filosa indirecta en sus redes sociales dirigida a Mauro Icardi, su expareja, con quien comparte dos hijas, Francesca e Isabella. Esta frase dejó en claro que la hermana de Zaira Nara seguiría sin olvidar todo lo que la estrella del PSG la hizo sufrir.

Después de tantas idas y vueltas, la empresaria finalmente confirmó su separación. Una vez más, volvió a publicar un contundente mensaje en sus redes sociales dirigido al futbolista,

Desde que Wanda confirmó su separación, publica varias indirectas en sus redes que dejan ver que aún sigue enojada y no lo perdona por haberla engañado con "La China" Suárez. Recientemente, la mediática publicó en sus historias de Instagram la frase: "Yo te perdono lo que sea, menos lo que sabías que me iba a doler y lo hiciste igual".

Inmediatamente, sus seguidores notaron que se estaba refiriendo a todo lo que vivió con Mauro desde que estalló el Wandagate. Sin embargo, días atrás Nara había publicado varias fotos y videos con Icardi e incluso el deportista se tatuó su nombre en su antebrazo, por lo cual, es muy difícil saber cuál es el estado verdadero de su relación al día de hoy.

Historia publicada por Wanda Nara en su cuenta de Instagram.

Mauro Icardi interrumpió un vivo de Wanda Nara y soltó una frase inesperada: "Muy ex, pero me volvés loco a videollamadas"

Aunque Wanda niega desde hace meses que siguen juntos, Icardi asegura que es así y que la modelo simplemente miente para mantener su nombre en los medios. Sin embargo, hace poco Nara hizo un vivo para Instagram en el que volvió a aclarar que está soltera.

“Yo no le hice nada a nadie porque no estoy con nadie. Tengo amigos y si ellos están solteros, separados o en conflicto, no sé cuál es la situación... O mejor dicho, si la hice, pero no tengo una relación”, declaró, luego de que uno de sus seguidores le preguntara si los rumores de romance con L-Gante eran ciertos, algo que generó mucha confusión, ya que los fueron vistos en fiestas y eventos juntos demasiado cerca.

“Y si algún día tenga una relación con alguien, seguramente no va a ser con alguien que esté en esas condiciones. Yo no estoy en pareja, estoy sola. No cambié a nadie por nadie. Yo me separé y punto”, concluyó. Mientras pronunciaba estas palabras, el futbolista le mandaba cientos de emojis de corazones y, de repente, le dejó dos mensajes que sorprendieron y confundieron a todos sus fanáticos: "Dejá de aclarar tanto que oscurece" y "Muy ex, pero me volvés loco a videollamadas".