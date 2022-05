El fuerte enojo del Cholo Simeone con Carolina Baldini: "Rompió códigos"

El futbolista mostró su enojo ante las declaraciones de la madre de sus hijos. La exesposa de Diego "El Cholo" Simeone habló de cuestiones familiares en los medios y el deportista se hartó.

Diego "El Cholo" Simeone se habría enojado de manera tajante con la madre de sus hijos, Carolina Baldini, por las declaraciones públicas que éste hizo en un programa de televisión. El deportista habría tomado acciones legales contra la modelo por la información de índole privada que reveló sobre su familia.

"Simeone está muy enojado con ella. Uno de los textuales que me llegó es 'no hay vuelta atrás'. Ella rompió códigos fuertes en la familia y el Cholo no tiene más paciencia'. Esto es después de que ella hablara en LAM", expresó la periodista Paula Varela en el ciclo Socios del Espectáculo. La panelista reveló que el deportista se habría molestado porque la modelo relató su separación como si se hubiese dado de manera pacífica, cuando no fue así: "Todo fue una bomba en la familia".

"Otro textual dice: 'Diego está enojado con ella, con la situación de que salga a hablar después de 15 años, cuando él nunca habló. Y el daño que ella generó", continuó Varela en alusión a los dichos de Simeone, quien aseguró estar cansado de intentar cuidar a sus hijos de la exposición mediática. "La información que se hizo pública es que ella le había sido infiel al Cholo con el bañero. Él la perdona y después le volvió a ser infiel con el mismo hombre", concluyó la periodista.

Los dichos de Carolina Baldini sobre "El Cholo" Simeone

La modelo estuvo como invitada en LAM y reveló detalles intimos de su separación con Simeone. "La separación fue en buenos términos. Siempre hay alguna cosa, no te voy a mentir. Pero la verdad es que fue muy amigable. Fui yo quien tomó la decisión de separarnos", enunció Baldini cuyo relato no coincidiría con el de "El Cholo".

"Cuando él encontró una pareja y yo entendí que tenía la intención de formar una familia, obviamente, le dije que hiciéramos el divorcio. ¿Cómo no lo iba a firmar si ya todo estaba terminado?", continuó Carolina sobre el momento en que ella y el padre de sus hijos decidieron dar a conocer la noticia de su separación. Además, la modelo relató que el hecho fue algo traumático para los niños: "Nos sentamos los dos. Yo no podía hablar mucho y fue Diego quien lo contó. Giovanni tenía 15 años y se le cayeron algunas lágrimas. El otro miraba y el chiquito daba vueltas por ahí", soltó y aseguró que lo mejor que les pudo pasar a sus hijos fue ver a sus padres tranquilos.