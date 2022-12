El fuerte enojo de Wanda Nara con Antonela Roccuzzo: "Se sintió ninguneada"

La ex de Mauro Icardi se habría molestado por un actitud de Antonela Roccuzzo tras la victoria de Argentina. Wanda Nara se sintió ninguneada por la esposa de Lionel Messi.

Wanda Nara compartió una foto con Antonela Roccuzzo y al no recibir respuesta por parte de la esposa de Lionel Messi se vio obligada a borrarla. El periodista Rodrigo Lussich informó los pormenores sobre el mal momento de la ex de Maxi López.

"Antonela no subía ninguna foto hasta que terminaba el partido, lo que hizo que Wanda Nara se mande una cagada. Es mandada a ser", comenzó su relato Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo, entre risas, y contó que Roccuzzo no subía publicaciones por cábala. "Repetía las zapatillas, el jean. Wanda Nara se sacó una foto de cholula, haciéndose la amiga y la otra no se la sube. Después la tuvo que borrar", agregó.

Wanda Nara le dedicó tiernas palabras a la madre de los hijos de Lionel Messi en el posteo que luego borró: "Feliz por Argentina. ¡Por él y sobre todo, por ella! Te quiero, @antonelaroccuzzo. ¡Los tequilas que nos tenemos que tomar!". La panelista Luli Fernández informó que Nara habría borrado el posteo porque Antonela empezó a repostear varias publicaciones de amigas, una vez finalizado el partido, y a la de Wanda no le dio importancia. "Wanda se sintió ninguneada y dijo ‘la tengo que sacar porque quedé como una boluda. Se hace la íntima y la otra la ningunea, le dice ‘¿quién te conoce, Wanda Nara?’ Le puso lo de los tequilas y Antonela le dijo ‘dale, esperame en la barra con los chupitos’", cerró Lussich.

El video de Wanda Nara y L-Gante a los besos

La celebridad de redes y el cantante de cumbia dejaron de esconderse después de meses de especulaciones de la prensa y fueron captados por una cámara a los besos. "Se confirma el romance de Wanda y L-Gante. Ellos habían pagado la luz de la cabina del interior del automóvil, se ve perfecto cómo esas bocas se unen, cómo esos cuerpos prácticamente se revuelcan en los asientos", enunció Lussich en su ciclo de El Trece.

Esa noticia terminó de confirmar que Nara y Mauro Icardi no se habían reconciliado después de su viaje a las Islas Maldivas. Si bien el futbolista se cansó se hacer posteos referidos a la supuesta nueva etapa de amor que vivía con la madre de sus hijas, la propia Wanda Nara desmintió a su ex al responder una pregunta de un seguidor y aseguró que intentó volver para rearmar su familia pero que no resultó.