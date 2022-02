El filoso reproche de Martitegui a Denise Dumas: "Hablaste mal de todos"

Germán Martitegui cruzó sin filtros a Denise Dumas, que regresó a MasterChef Celebrity gracias a lo que hizo durante el repechaje.

Denise Dumas regresó a MasterChef Celebrity gracias al repechaje y el recibimiento por parte del jurado no fue el mejor. "Hablaste mal de todos nosotros", le reprochó muy picante Germán Martitegui a la conductora, pasándole factura por algunas declaraciones poco felices que tuvo cuando fue eliminada por primera vez del popular certamen gastronómico.

Pese a que fue una de las primeras eliminadas en la tercera temporada de MasterChef Celebrity, Denise Dumas pudo regresar a la competencia culinaria gracias a su desempeño en el repechaje. Pero mientras estuvo fuera del ciclo, la conductora no dudó en disparar contra el exigente jurado integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. "Estoy re caliente con Germán Martitegui", había asegurado Dumas tras quedar afuera del certamen por no poder preparar un pancho.

El lunes pasado, Denise volvió a MasterChef Celebrity y protagonizó un tenso momento con el jurado. La conductora llevó su preparación ante los jueces y explicó: "Así como la última vez con un réplica de él me fui, ayer vino Pedro, hicimos una réplica y me fue bien". "Mejoré o Pedro explicó mejor, no sé. Me puse las pilas", agregó Dumas mientras Santiago del Moro le pedía que no siguiera porque se estaba hundiendo.

Fiel a su estilo, la respuesta de Germán Martitegui fue lapidaria: "Yo no expliqué. Te di una receta escrita que no pudiste seguir". "Te fuiste y hablaste mal de todos nosotros, y ahora estás acá haciéndote la simpática", agregó durísimo el reconocido chef. Por su parte, Dumas intentó defenderse al aclarar que no había hablado mal de todos sino solamente de él, pero Damián Betular la corrigió remarcando que había criticado a todo el jurado. "Bueno, Denise. Todo esto, mejor después de que te den la devolución", cerró Del Moro, intentando ayudar a la participante.

Donato de Santis explotó con Denise Dumas

En la jornada que marcó su regreso a las hornallas más famosas del país, Denise Dumas tuvo cruces con más de un jurado. Es que antes del reproche de Martitegui, la conductora debió bancarse los gritos y retos de Donato de Santis. Dumas cometió un error imperdonable: en lugar de esperar a que el agua hierva para meter los fideos en la olla los metió cuando estaba fría y calculó muy mal las proporciones. “Uh, no, no, no. ¡Poca agua, poca agua, mi amor! ¡Esta agua no es nada! Vas a hacer un pastón, mirá, es como un risotto de pasta”, le dijo Donato al verla cocinar, y le dio un tip clave antes de explotar al saber que había puesto la pasta con el agua todavía fría: “La pasta es 1,10 y 100: un litro de agua, 10 gramos de sal y 100 gramos de pasta”.