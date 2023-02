El fanatismo menos pensado de Diego Lueco tras dejar El Trece: "Obsesionado"

El periodista habló sobre el tema que lo tuvo obsesionado en sus redes sociales. Diego Leuco renunció a Telenoche junto con Luciana Geuna y dio a conocer un insólito dato en Instagram.

Diego Leuco llamó la atención de sus seguidores de Instagram al revelar un tema que lo obsesionó después de dejar el noticiero de El Trece, Telenoche. El conductor de Luzu TV ya no se dedicará al periodismo de política y su carrera tomará un nuevo rumbo.

El hijo de Alfredo Leuco se refirió a un científico e influencer que cambió su cabeza y reveló el motivo por el que se obsesionó con un tema en particular. "Quiero saber con qué random estás obsesionado en este momento", le consultó uno de los usuarios de Instagram a Leuco, en una dinámica de preguntas y respuestas.

"Esta es una pregunta de alguien que me conoce. De alguien que sabe perfectamente a lo que se refiere. En este momento estoy obsesionado con la física. Todo por culpa del señor Javier Santaolalla", reveló el periodista con conduce el ciclo Antes que nadie en Luzu TV, junto con Mica Vázquez, Cande Molfese y "El Trinche". Y sumó: "Se los comparto para ustedes, para el que le haya interesado aunque sea un poquito de alguna de las cosas que dije muy más o menos sobre el tema. Vayan a seguirlo a él que es un fenómeno".

Las palabras de Diego Leuco sobre su necesidad de dejar el periodismo de política

Leuco comenzó su carrera en programas de política en El Trece y TN y siempre desarrolló un perfil en esa línea. "Necesitaba dejar la política, no me estaba dando nada. Yo estaba dejando mucho más de lo que recibía. Tomé la decisión de irme de los programas políticos mucho antes de que en mi cabeza estuviese la posibilidad de armar algo con Nico Occhiato", explicó el comunicador en diálogo con Infobae, sobre su salida del ciclo que ya encontró reemplazo para la conducción. Y añadió: "Yo sé que no todo el mundo la tiene y es un lugar de privilegio desde el que uno habla muchas veces, pero si tenés la posibilidad de elegir hacer algo que te hace muy feliz versus algo que ya no te hace tan feliz como antes, hay que elegir ese camino".

"Me gusta tomar riesgos, tomar decisiones distintas, cambiar un poco. Cuando por ahí sentís que hay algo que ya hacés con más cotidianeidad, que decís 'bueno, esto es algo que me sale automático', siempre es lindo incomodarse un poquito, buscar", dio a conocer el conductor de TV y radio.

Fuerte descargo de Yanina Latorre en contra de Diego Leuco y Luciana Geuna

La esposa de Diego Latorre emitió una opinión sobre la conducción de Telenoche con Diego Leuco y Luciana Geuna a la cabeza y fue lapidaria desde su cuenta de Twitter. "Me imagino la felicidad de María Laura Santillán y Santo. Digamos la verdad, Telenoche después de ellos fue un fracaso. Hay una sobrevaloración de la juventud. Y quedo demostrado q la experiencia y la edad son mas importantes", escribió sin tapujos sobre Leuco, quien en los últimos días habló de su relación con Adrián Suar.

El pedido de Diego Leuco a El Trece que le habría sido negado

El periodista Luis Ventura reveló en el ciclo A la Tarde, conducido por Karina Mazzoco, que Leuco le habría pedido a las autoridades de El Trece la posibilidad de despedirse ante las cámaras: "Hasta ahora le fue impedido. Tal vez es un gran reflejo de los productores diciendo 'el tema está escalando en la polémica pública, hagamos que se despida". Una de las panelistas de programa añadió: "Venimos hablando de por qué no se despiden, tal vez es una política empresarial de ese destrato", sobre la abrupta salida de Leuco, quien vivió un mal momento en un aeropuerto recientemente.