Diego Leuco contó la verdad sobre cómo se lleva con Adrián Suar: "Nadie se sorprende"

El periodista reveló cómo quedó su vínculo con la autoridad del canal tras su inesperada renuncia a Telenoche.

Tras su inesperada renuncia a la conducción de Telenoche, el ciclo informativo que se emite en El Trece, Diego Leuco reveló cómo quedó su vínculo con Adrián Suar y las demás autoridades del canal.

En una reciente entrevista que brindó con el móvil de Intrusos, Leuco contó cómo tomó la decisión y aseguró que, desde el canal, "todo el mundo ya sabía que él se iba a ir a un lugar más del entretenimiento". En este marco, también profundizó sobre cómo quedó su relación con el canal del que formó parte por más de cuatro años.

"Fue una decisión muy difícil. Yo todavía estoy vinculado al canal y tengo una relación espectacular con la parte de noticias, con Adrián Suar, con Pablo (Codevilla) y estoy a disposición para que las cosas pasen como tengan que pasar", empezó por decir el periodista. Además, aseguró que quiere enfocarse más en su trabajo en Luzu Tv y en su propia productora de entretenimiento.

Por otro lado, el conductor de Antes que Nadie aseguró que "estaba todo hablado" y que "los que los conocen sabían que esto iba a pasar". "Nadie se sorprende de las personas que me conocen. Lo entendieron bárbaro, la mejor... por eso digo que estoy a disposición, no me voy a ningún lado, solamente tener un poco más de tiempo para producir más", confesó.

Por último, Leuco concluyó con que aprovechará más el tiempo para dedicarse a sus propios proyectos. "Yo siempre tuve claro que me gustaba más el entretenimiento. Yo sabía que en algún momento iba a llegar, más tarde o más temprano. Llegó con esta oportunidad de Luzu y lo fui profundizando. Y lo quiero seguir profundizando", sentenció.

El mal momento de Diego Leuco en el aeropuerto: "Es la primera vez"

Diego Leuco atravesó un mal momento en un aeropuerto mientras volvía de sus vacaciones y aseguró que "era la primera vez que le pasaba". A través de sus redes sociales, el famoso periodista comentó la situación con lujo de detalles luego de que logró resolverla.

Luego de viajar a Estados Unidos junto a su novia, Sofía Martínez, el hijo de Alfredo Leuco emprendió la vuelta a casa para volver a iniciar sus compromisos laborales. Sin embargo, sus planes se vieron interrumpidos al sufrir un problema con su vuelo. A través de su cuenta de Instagram, la pareja de Leuco contó la situación.

"Todo parecía ir bien hasta que perdimos el vuelo", reveló la periodista en sus historias. Posteriormente, mostró al conductor de Luzu TV sentado en una silla de aeropuerto, cabizbajo y visiblemente afectado por la situación. "Asimilando el golpe. Abatido. Nos cambiaron para el próximo vuelo. ¡Menos mal!", añadió Martínez.

Ante el relato de su novia, Diego Leuco miró a la cámara y comentó angustiado: "Es la primera vez que me pasa". Afortunadamente, el periodista logró aterrizar en Ezeiza algunas horas más tarde de los previsto, pero llegó sin mayores incovenientes.