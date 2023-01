Fuerte golpe a El Trece: Diego Leuco se despide de Telenoche

Diego Leuco dio un portazo y se irá de El Trece, canal en el que conducía Telenoche junto a Luciana Geuna, y será reemplazado por dos figuras.

Diego Leuco, periodista de Telenoche (El Trece) abandonará su puesto de trabajo para buscar nuevos horizontes. Además, ya se sabe quiénes serán las figuras que ocuparán su lugar.

El periodista había adelantado semanas atrás que necesitaba abandonar su puesto en Telenoche ya que trabajar en el mundo de la política no lo estaba haciendo feliz. Finalmente, tomó la decisión definitiva.

Recientemente, Leuco se había ido del ciclo Ya Somos Grandes (TN). En aquel entonces, había confesado en diálogo con Infobae: "Necesitaba dejar la política, no me estaba dando nada. Yo estaba dejando mucho más de lo que recibía". Más tarde, se fue a Antes que Nadie (Luzu TV), un programa mucho más moderno y descontracturado en el que sigue hasta el día de hoy.

"Tomé la decisión de irme de los programas políticos mucho antes de que en mi cabeza estuviese la posibilidad de armar algo con Nico Occhiato. Yo sé que no todo el mundo la tiene y es un lugar de privilegio desde el que uno habla muchas veces, pero si tenés la posibilidad de elegir hacer algo que te hace muy feliz versus algo que ya no te hace tan feliz como antes, hay que elegir ese camino", había contado en aquella entrevista.

Ahora, se supo que abandonará Telenoche. "En este momento, el programa acaba de terminar y están reunidos en el camarín del conductor dos productores y una autoridad máxima del canal porque están poniéndose de acuerdo si mañana anuncian la salida de este conductor del programa", anunció Santiago Sposato, cronista del programa.

Y adelantó: "Quien mañana anunciaría que deja la conducción de ese ciclo es Diego Leuco al frente de Telenoche. Los que lo reemplazarían son: en enero, Nelson Castro y en febrero, Marcelo Bonelli. El que más guste de los dos, se quedaría en marzo". Además, aclaró que Luciana Geuna seguirá conduciendo el programa.

La confesión de Diego Leuco tras su salida de TN

Diego Leuco había confesado en aquella entrevista con Infobae que, en un momento dado, trabajar en la política dejó de hacerlo feliz. "En lo personal, no me daba satisfacción. Por suerte audiencia teníamos, nos iba súper bien. A nivel comercial el programa también funcionaba muy bien. Pero le dije un día a mi socio que nos íbamos, y me preguntó: '¿Cómo nos vamos? Si nos va re bien'. Y le dije que a mí ya no me generaba satisfacción", recordó.

Más allá de esta difícil decisión, remarcó que "fue espectacular haber tomado la decisión". "Me gusta tomar riesgos, tomar decisiones distintas, cambiar un poco. Cuando por ahí sentís que hay algo que ya hacés con más cotidianeidad, que decís 'bueno, esto es algo que me sale automático', siempre es lindo incomodarse un poquito, buscar", reflexionó.