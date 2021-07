El extraño sueño de una figura de MasterChef: "Robar un Banco"

Uno de los recientes exparticipantes del reality de cocina de Telefe reveló que siempre quiso hacerlo porque "ladrón que le roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón”.

Una de las figuras de MasterChef Celebrity 2 (Telefe), Hernán "Loco" Montenegro, sorprendió a todos en el piso de América TV cuando reveló en el programa Intratables cuál es una de sus cuentas pendientes.

Mientras hablaba con el conductor Alejandro Fantino acerca de su personalidad y le contaba que no le gustan las rutinas, el periodista santafesino le preguntó si no trabajaría como gerente de un Banco, a lo que el exbasquetbolista respondió: “Olvidate, lo robo. Te voy a contar la verdad: el sueño de mi vida es robar un Banco. Además, ladrón que le roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón”.

Más allá de que la mesa estalló de la risa, el invitado se mantuvo firme en su postura y explicó los fundamentos de su determinación, al mismo tiempo que aseguró que no aceptaría un sueldo de 850 mil pesos por mes "por un trabajo rutinario".

El "Loco" Montenegro fue candidato por el PRO de Mauricio Macri

En 2007, el exdeportista y reciente participante del reality show de cocina de la televisión abierta se postuló para concejal en su Bahía Blanca natal por el partido fundado por el ex-Presidente de la Nación y expuso los argumentos para esa decisión.

"Hay una dicotomía, pero mis ideas son las que reclama la gente, si son de centroizquierda o de centroderecha no me preocupa. A mí me dio un espacio la gente de Macri y de Francisco de Narváez. En el mundo, ya eso es parte del pasado. Creo en el sentido común y en la capacidad de gestionar más que en la política de izquierda o derecha”, detalló en aquel entonces.

“Tengo buenas chances de entrar, vamos a ser una sorpresa como ocurrió con Macri en la Capital. Tuve ofrecimientos antes, pero ahora es distinto, esta será una gestión empresarial", profundizó al respecto hace ya 14 años.

Y completó en ese entonces con un ejemplo de lo que ocurrió cuando fue profesional: "Además, política uno hizo siempre, como jugador siempre fui de tomar medidas... Me bajé de dos Mundiales por problemas con la Confederación Argentina de Básquet, la gente del deporte lo sabe. Y me toma en un momento y edad adecuados, con una maduración respecto de lo que quiero para mi país”.