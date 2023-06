El ex de Julieta Poggio reveló la verdad de su separación: "Me enteré"

Lucca Bardelli abrió su corazón e hizo una impactante confesión sobre su separación de Julieta Poggio.

Lucca Bardelli, la expareja de Julieta Poggio, contó su versión sobre su separación y expuso a la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) con un dato desconocido. Julieta anunció su ruptura en el programa de streaming Fuera de Joda (Telefe), en el que trabaja junto a sus excompañeros del reality. Por su parte, Lucca se mantuvo en silencio hasta que, recientemente, rompió el silencio y expuso toda su perspectiva de la situación.

En aquella emisión, Poggio dio la primicia de su separación y se mostró sumamente afligida. Más tarde, conversó con LAM (América TV) y dijo que fue una decisión que le costó "muchísimo", que "duele un montón" y que estaba muy sensibilizada por la situación. Ahora, Bardelli habló por primera vez sobre el tema y aseguró que se enteró de su separación al ver streaming.

"Nosotros habíamos quedado en darnos un tiempo y ver cómo estaba cada uno, porque ella estaba muy a full. Lo tomamos re bien, fue todo muy sano, muy amoroso. Esto fue cinco días antes de que ella lo haya dicho en público", comenzó Bardelli, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live. En este sentido, explicó que todavía no le habían dado un cierre formal a su noviazgo hasta que, de repente, Julieta anunció su ruptura en el streaming.

Esto tomó por sorpresa al joven y, tres días después del anuncio de Poggio, se juntaron a hablar y confirmaron su separación. "Me quedé esperando qué onda ese tiempo y después lo dijo en público. Esa semana, le dije de juntarnos y darle un cierre, porque yo quería cerrar el ciclo. Nos juntamos a hablar y me sirvió un montón, como para decir 'ya está, miro para otro lado' y darle un cierre, porque no había quedado algo claro", continuó Lucca.

Tras el streaming, Lucca recibió cientos de comentarios de sus seguidores de las redes sociales preguntándole por su ruptura. "Me enteré de mi separación por su streaming. El final fue bastante bien, más allá de esa pavada. No había quedado nada concreto, yo no sabía qué hacer cuando ella lo dijo, no sé si fue rápido que lo comuniqué, yo quería cerrar el vínculo con amor y no con algo feo, y más que tuvimos una linda historia", añadió.

En esta línea, Lucca admitió que "fue raro todo lo que pasó y muy confuso por falta de comunicación". Sin embargo, aclaró que tras aquella conversación, pudieron separarse en buenos términos. "Queda como que lo estoy diciendo mal por ella, pero fue así. Yo sé que ella se manejó de la mejor manera que pudo. Creo que para los dos hacía falta una charla, fue muy sano, muy lindo y lo pudimos hablar bien. Yo lo quería cerrar bien, de una manera madura", concluyó.

La sorprendente confesión de Julieta Poggio tras los rumores de romance con Marcos: "Tres meses"

Ahora que Julieta Poggio está soltera, salieron a la luz fuertes rumores de un romance secreto con Marcos Ginocchio, el ganador del reality. Según informó Yanina Latorre en LAM (América TV), habrían tenido varios encuentros secretos en el departamento de un productor de Telefe, quien les habría prestado su hogar para verse a escondidas de noche.

En medio de estas fuertes versiones, la actriz hizo un comentario en su streaming que sorprendió a todos: aseguró que, dentro de muy poco tiempo, podría volver a estar de novia. Todo comenzó cuando Lucila "La Tora" Villar les preguntó a los "hermanitos" si tendrían una relación abierta. Ante esto, Julieta contestó que quizás sí y todos sus compañeros reaccionaron con sorpresa.

"¡Juli! Dale, boluda, te conocemos", le contestó Lucila. "Cada vez lo veo más posible, si les soy sincera", reconoció Poggio. Inmediatamente, Daniela Celis, su amiga, la interrumpió y le dijo: "No te pongas en una relación, por ahora". "No, no, no. Por ahora, ni en pedo. Mis amigas me dan tres meses soltera", confesó Julieta. Esto despertó fuertes sospechas entre sus seguidores y muchos opinaron que los rumores de romance con "El Primo" podrían ser ciertos.