El ex de Flor Vigna explotó cuando le preguntaron por Luciano Castro: "¿Sabías que?"

Maty Napp tuvo una inesperada reacción cuando un periodista de LAM le preguntó por el nuevo noviazgo entre su ex, Flor Vigna, y Luciano Castro. El coreógrafo de ShowMatch, sin filtros.

La flamante pareja de Flor Vigna y Luciano Castro causó furor entre los amantes de la farándula argentina. Y todas las repercusiones que generó este romance y su posterior blanqueo al público también son de suma importancia para quienes siguen el día a día de las figuras del espectáculo. Es por este motivo que no pasó desapercibido el momento en que Maty Napp (ex de Vigna) reaccionó en plena entrevista a una pregunta sobre la nueva situación de quien fue su pareja.

Al ser consultado por un periodista de Los Ángeles de la Mañana sobre el romance entre Flor Vigna y Luciano Castro, Maty Napp respondió: "¿Vos sabías que yo estoy de novio y conviviendo? Estoy en mi mejor momento con Juli (Antón). Me encanta, le deseo lo mejor. Ojalá que todos seamos felices". Este testimonio se viralizó debido a la inesperada reacción del coreógrafo en el primer momento que procesó la pregunta del notero.

Flor Vigna y Luciano Castro confirmaron su romance en las últimas horas, incluso dando una nota a El Trece y mostrándose juntos. La historia entre ambos empezó a vislumbrarse en los medios durante los últimos días, al filtrarse una imagen de ambos en una especie de estacionamiento y tras afirmarse en LAM que se encontraron "a los besos" en un gimnasio.

Luciano Castro reveló una intimidad con Flor Vigna: "No me daba"

Luciano Castro habló por primera vez sobre su romance con Flor Vigna, que según ambos, empezó hace dos meses, cuando se conocieron en el gimnasio en el que entrenaban. La semana pasada, Flor confirmó todo públicamente y ahora fue Luciano quien salió a hablar. Adrián Pallares contó todo esto en Intrusos y dio detalles de su conversación con el actor.

“Me dijo: ‘¿Y qué querés que te diga?, la verdad que estamos muy bien’ y me contó esta historia de cómo fue eso, de sentirse un pibe seduciendo a Flor, tratando de acercarse a una chica, pedirle el teléfono…”, relató Adrián.

Además, agregó un detalle clave: Luciano le dijo que Flor al principio no le prestaba atención y que tuvo que acercarse más a ella para seducirla. “La saludé y al principio no me daba ni bolilla, la verdad es que al principio menos diez, ella estaba en la suya haciendo gimnasia. Me cambié de gimnasio por laburo y después empezamos a escribirnos”, aseguró Castro.