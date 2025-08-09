EN VIVO
Caso Loan: por qué todavía no tiene fecha el juicio contra los acusados

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Hace 1 hora

Así fue el macabro plan del secuestro de Loan Peña, según la Justicia

A 12 meses de su desaparición, Loan Danilo Peña sigue sin aparecer. Si bien el reciente fallo de la Cámara Federal confirma la existencia de un plan orquestado, la causa aún no logró establecer qué pasó con el niño después de su secuestro ni dónde está.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024.

A un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, en la provincia de Corrientes, la Justicia federal cree que fue un plan criminal premeditado. La Cámara Federal de Corrientes avaló los fundamentos de la jueza Cristina Pozzer Penzo, quien había procesado a siete personas por la sustracción y ocultamiento del niño de cinco años, incluyendo a un excomisario, una exfuncionaria municipal y varios allegados a la familia.

Hace 2 horas

Por qué apareció el nombre de Tim Ballard en la causa de Loan Peña

El caso Loan Peña tuvo un giro inesperado en plena investigación. Nicolás “El Americano” Soria, que se hacía pasar por agente internacional, está preso y ligado a Tim Ballard. Claves de una trama que mezcla tráfico de influencias, fundaciones y un niño aún desaparecido.

El caso Loan, lejos de cerrarse, destapó una red turbia de personajes entre los que está Tim Ballard.

La desaparición de Loan Danilo Peña, de cinco años, abrió un agujero negro de pistas falsas, sospechas de encubrimiento y actores paralelos. Entre ellos saltó un nombre que conecta con la polémica internacional: Tim Ballard, exagente norteamericano, fundador de Operation Underground Railroad (OUR), hoy acusado de delitos sexuales y fraude.

