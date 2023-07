El estremecedor relato de una mujer que se operó con Lotocki: "Lo que me puso"

Beatriz Verguer, una mujer que pasó por el quirófano de Aníbal Lotocki, el cirujano que operó a Silvina Luna, hizo un doloroso descargo sobre su situación.

Una mujer que fue operada por Aníbal Lotocki, el cirujano que operó a Silvina Luna y le generó graves consecuencias en su salud debido a la mala praxis, reveló detalles de su estremecedora experiencia con el médico. La mujer, llamada Beatriz Verguer, contó en detalle cómo está su salud al día de hoy. Al igual que muchas otras mujeres que pasaron por el quirófano de Lotocki, Beatriz sufre todos los días de su vida.

Recientemente, Luna fue ingresada a terapia intensiva y estuvo 15 días en coma, tras haber contraído una grave infección bacteriana. En este contexto, salieron a la luz declaraciones de otras mujeres que también se operaron con el cirujano años atrás y que, al día de hoy, su estado de salud es crítico. Tal es el caso de Beatriz, quien asegura que vive con diferentes dolores y dificultades en su cuerpo.

"Fui por un aumento de glúteos. Pagué 4 mil dólares en efectivo. Hace un año, que no me puede sentar, tengo que dormir boca abajo, no puedo respirar y estoy con dolor en los pulmones", contó la mujer, durante su paso por A la Tarde (América TV). Al igual que a Silvina, Lotocki le inyectó metaciltrato, "un material que se va por todo el cuerpo y migra por todos lados", explicó Verguer.

"Y esto está comprobado con estudios, se ve en las tomografías. Lo que me puso no se saca con una sola operación. Me siento muy identificada con Silvina. Todas vamos a terminar como Silvina Luna", se lamentó. Además de Luna y otras mujeres externas al mundo de la farándula, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa también se suman a la lista de las víctimas de Lotocki.

El testimonio de Fran Mariano, otra de las víctimas de Aníbal Lotocki

Fran Mariano, quien también pasó por el quirófano de Lotocki, fue internado de urgencia recientemente. "Estoy mal y triste de nuevo, pensé que lo del pie estaba resuelto y tuve una recaída muy grande. Yo sentía dolor, fui a ver a mi cirujano actual, Daniel Feliz, y vio mi úlcera y me dijo que tenía que volver al hospital porque el virus no murió del todo, el virus que se formó por esa sustancia glucosa que tenía”, se lamentó el joven.

“Esto es de nunca acabar, yo no tengo respirador ni me falla la cabeza pero tengo rota el alma, no puede ser que con 33 años no pueda vivir la vida que quiero”, sumó. Meses atrás, había contado en Intrusos (América TV) que se hizo una biopsia para saber qué fue lo que le inyectó Lotocki en el rostro y descubrió que eraaceiet de motocicleta. “Yo tengo lentes de contacto porque no veo. Me tocaba y sentía bolsas de líquido alrededor de los ojos. Ahora me las sacaron, pero eso era el aceite que él me había inyectado con el afán de hacer los ojos más rasgados”, cerró.