El esperanzador mensaje de Daniela sobre la salud de Thiago: "Recuperación"

Daniela volvió a compartir información sobre la salud de Thiago.

Thiago Medina sigue internado en una sala de terapia intensiva del Hospital Mariano y Lucia de la Vega ubicado en Moreno, luego del accidente víal sufrido hace ya más de dos semanas. La situación mantiene en vilo a gran cantidad de personas, sobre todo a sus seres queridos más cercanos: desde su familia y amigos, hasta Daniela Celis, madre de sus dos hijas gemelas y con la que había terminado recientemente.

Esta última ha tomado la ardua tarea de comunicar a la gente los avances en el estado de salud del padre de Aimé y Laia. Desde el día 1 ha publicado los partes médicos y las prácticas realizadas sobre el joven, con quien compitió en Gran Hermano en la edición de 2022-23, así como también ha pedido sistemáticamente el apoyo espiritual de sus seguidores.

El nuevo comunicado de Daniela sobre la salud de Thiago

La historia de Instagram que subió Daniela este domingo sobre la salud de Thiago.

Este domingo, Daniela subió una nueva historia acerca del estado de Thiago, quien "continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno". "Se encuentra con recuperación de su estado general", señaló como aspecto positivo, añadiendo que presenta "mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica, en trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición".

Además de eso, precisó: "Continúa sin requerimiento inotrópico, y con parámetros estables, bajo cobertura antibiótica. Seguimos rezando por su recuperación, con mucha energía para tenerlo con nosotros pronto".

Cabe recordar que lleva desde el viernes 12 de septiembre en el sanatorio, producto de un choque contra un Corsa mientras manejaba su moto. Fue el propio conductor del vehículo quien lo asistió y llamó a la ambulancia, quedándose allí hasta que la misma llegó, según lo relatado por los testigos del violento suceso.