El escandaloso motivo por el que Flor Peña se fue de Telefe

Edith Hermida lanzó una versión hasta el momento desconocida sobre el alejamiento de Florencia Peña en Telefe. ¿Será la verdadera razón del fin de Flor de Equipo?

Florencia Peña encendió las alarmas de los televidentes: hace pocos días, anunció el final de su magazine Flor de Equipo y aludió a cuestiones que tienen que ver con su vida personal. “Yo estoy muy cansada”, exclamó la conductora, dejando entrever una cuestión que excedió a sus exigencias laborales. Ahora bien, en Bendita lanzaron una escandalosa razón que hasta el momento no se había mencionado.

“Fue como una salida correcta del programa que conduce… ¡Pero no le creemos nada!”, expresó Edith Hermida, una de las históricas panelistas del programa que conduce Beto Casella. ¿Por qué no le creen a Florencia Peña?

Según Hermida, la razón del alejamiento de Florencia Peña en Telefe tiene que ver con la llegada de Ángel de Brito y sus panelistas: "¡Vamos a decirlo así! Te queremos, te bancamos, sos divina. Pero creemos que se va porque llega a Telefe Ángel De Brito con las otras infelices. No sé, no había lugar para los dos equipos, no sé qué pasó. Pero nos damos cuenta de todo”.

Hasta el momento, Florencia Peña no se manifestó al respecto de este nuevo dato brindado por uno de los programas más vistos de El Nueve. ¿Será la verdadera razón detrás del adiós de la actriz a un programa que marcaba agenda en la mañana de Telefe?

Florencia Peña se despidió de Flor de equipo

Entre lágrimas, la artista anunció en vivo que abandonaba el ciclo. Y, ya en un posteo en su cuenta oficial de Instagram oficial (@flor_de_p), aclaró: "Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz. Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora".

"Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida. Esta decisión la venimos charlando con Telefe y ellos también entienden mi necesidad de seguir creciendo", sentenció.

Ángel de Brito habló de su futuro

El exlíder de LAM aprovechó las redes sociales para dirigirse a sus millones de seguidores y expresó: "Ya tengo para contar todo lo que me preguntan. Decisión tomada. Estoy muy contento. El 1 de marzo voy a estar en mi sillón. No sé de dónde sacan esos datos que leo".