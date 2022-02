El enojo de Flor de la V tras la muerte de Gustavo Martínez: "Sólo plata"

La diva cuestionó a los allegados del difunto por la insensibilidad que demostraron y los acusó de clasistas.

Flor de la V se expresó tras el suicidio de Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort y padrino de sus hijos, y lanzó una tajante opinión sobre la reacción de la familia ante esta realidad. La conductora de Intrusos mostró una vez más su desparpajo al aire y cuestionó a los allegados de Martínez por cierta insensibilidad tras la noticia.

"Me llamó la atención que toda la gente del entorno no lloraron", comenzó la panelista Marcela Tauro, sobre su sorpresa ante el estado de los familiares de Gustavo tras su fallecimiento. Acto seguido, Flor de la V le respondió a la periodista y demostró su indignación con quienes no mostraron sensibilidad ante el deceso. "Para mi, lo que me pasó, que nos vendieron la palabra familia, a Gustavo como el tutor, que es una palabra simbólica pero es el padre".

De la V, lejos de dar el tema por terminado, decidió explayarse sobre su parecer ante la actitud que los Fort tomaron ante lo acontecido. "Nadie que saliera, mínimamente, a demostrarlo de cualquier forma. No sé, cuesta hablar de estas cosas porque cada persona atraviesa el dolor de diferente manera, pero sí siento que era necesario que alguien muestre un poco de dolor", enunció la diva. Y siguió con una lapidaria frase hacia la familia: "Cuánto desamor, sólo hablan de plata".

"Me llama la atención que no hubo una lágrima, una persona que llore a esta persona que dio y entregó su vida por los mellizos. Acá está tan marcado el estrato social que me dio estupor", continuó la madre de Paul e Isabella Goycochea, quien siempre ha demostrado la importancia que le da al amor de familia. Y cerró: "Es un nuevo capítulo en esta historia de la familia Fort que está signada por el dinero y la tragedia".

Por su parte, la panelista Virginia Gallardo, expareja de Ricardo Fort, también se expresó al respecto y aclaró: "Hablan del enojo y la plata. De que él sabía que se iba a quedar con un departamento y con alguien que lo cuide".

