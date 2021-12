El drástico cambio que Marcela Tauro hará en su vida: "Diferente para mí"

La periodista informó a sus admiradores cómo será su vida a partir del año que viene.

Marcela Tauro sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al contar cuál es el próximo proyecto laboral del que formará parte. En su publicación, la ex panelista de Intrusos dejó en claro que su carrera tomará un rumbo muy diferente al camino que ha construido hasta el presente en su paso televisivo.

La periodista reveló que será parte de un ciclo de una nueva productora de la ciudad de San Pedro, fundada por el actor Alejandro Cupitó y su socio, Facundo Venencio. En esta apuesta de CV Producciones, Tauro compartirá el mando del programa junto con su colega y amigo, Marcelo Polino. "Va a ser una temporada diferente para mí, en un San Pedro que crece y que me brindará la oportunidad de divertirme junto a Marcelo (Polino) y el público que asista al show", comienza el posteo de la celebridad.

"Cuando uno trabaja con gente que va a expresar su don, su arte y que no ha tenido la posibilidad de la trascendencia o haber pasado por un escenario, lo dan todo y se genera una química hermosa. Estoy esperando poder conocerlos, estoy muy bien predispuesta. Quiero contarles que estoy feliz porque acabo de firmar contrato con CV Producciones y Ale Cupitó para hacer Talentos En San Pedro", siguió Tauro y cerró: "Conducido por el 1 Marcelo Polino. Te esperamos los Sábados de Enero y Febrero en San Pedro. Si cantas, bailas, contas chistes o imitas, presentate. Hay premios millonarios".

La experiencia paranormal de Marcela Tauro

La periodista se refirió recientemente al momento en que habría sido absorbida por un ovni. "Yo tuve un episodio. Hace unos años una nave me llevó a Ranelagh cuando salía de Gente, en Azopardo y México. Iba manejando sola a eso de las tres o cuatro de la madrugada, vi una luz y no me acuerdo más nada", relató Tauro.

"Lo único que me acuerdo es que mi compañero de ese momento, Beto Casella, me fue a buscar. Dicen que el auto estaba ahí pero yo estaba tirada y desnuda, pero esa parte es la que no le creo a Beto”, cerró, en alusión a lo que el conductor de Bendita, quien fue pareja suya, le contó en aquel momento.

Después de sus declaraciones, Ximena Capristo, también presente en Polémica en el Bar, contó que también tuvo una experiencia de ese estilo: "Yo también tuve un episodio. En ruta 12, estábamos de gira con el micro de “Algunas mujeres a las que le cagué la vida”. Salíamos de Rosario del Tala y se hace una luz enorme muy fuerte que vimos todas las chicas".