El dramático momento de Morena Rial: "10 años de prisión"

La hija de Jorge Rial fue acusada de tres graves delitos cometidos en Córdoba y podría ir presa muy pronto.

Morena Rial es una joven influencer de 24 años, hija de Jorge Rial y Silvia D'Auro. En los últimos meses, se vio envuelta en fuertes polémicas por las declaraciones que dio sobre su familia en los canales de televisión, en especial sobre su padre. Sin embargo, un nuevo escándalo que nada tiene que ver con su vida personal salió a la luz. Según trascendió, la hija del conductor de Argenzuela (Radio 10) cometió una serie de delitos que podrían llevarla directamente a prisión.

Fernanda Iglesias, panelista de LAM (América TV), aseguró al aire que Morena está acusada por varios delitos cometidos en Córdoba, provincia en la que vive. “Morena Rial está súper complicada judicialmente. Ayer, una jueza de garantías de Córdoba, le negó la probation y la mandó a juicio oral por varios delitos cometidos en la provincia", comenzó diciendo.

En tanto, detalló que “uno de ellos fue el 13 de agosto del año pasado, del cual hay pruebas y las tenemos". "Ella con dos amigas, Ayelén Del Valle Castro y Camila Velázquez, van a un boliche y luego comienzan una pelea y una especie de persecución contra Dylan, una especie de exnovio de dos de ellas...", continuó. “Le patean el auto, lo persiguen a la casa, le tiran botellazos, lo amenazan de muerte, le roban la patente... Y todo esto está grabado en videos porque ellas mismas los grabaron. Los podemos ver”, precisó, mientras mostraban en pantalla imágenes del momento.

Luego, describió el segundo acto que incrimina a la joven. "No contentas con esto, Morena sigue cometiendo delitos. En diciembre se mete en el local de su ex, Facundo Ambrosioni, y roba 7 celulares de alta gama. Queda todo registrado en las cámaras de seguridad. Esto se considera un hurto porque ahí no hubo violencia. Lo otro, lo anterior, era robo... porque le robaron la patente y hubo violencia en el acto, amenazas y daños. Roba los 7 celulares en el local de Ambrosioni. A los pocos días vuelve y roba más”, siguió.

Por último, explicó que estos son tres hechos "que la jueza no pudo dejar pasar". "Dijo ‘tiene que ir a juicio oral porque son demasiados delitos’. Ahora, el abogado de Morena quizás puede interceder y meter algún pedido para que esto se cancele", sumó. Por esta razón, se cree que Morena podría ir presa. "Pero yo creo que va directo al juicio oral y si se comprueban todos los delitos, la sumatoria de todas las penas le daría 10 años de prisión", concluyó la "angelita".

Morena Rial fue acusada de robo en los camarines de LAM: "Vergüenza"

A mediados de 2023, Morena Rial fue acusada de haber cometido un robo en los camarines de LAM, programa al que había acudido para ser entrevistada. Al día siguiente de su paso por el canal, Marcela Feudale, Estefanía Berardi y Mónica Farro denunciaron que alguien se había robado varios objetos personales que estaban en su camarín, al cual nadie tiene acceso.

Sin embargo, la joven negó todo y se defendió en el programa: "Nada que ver. Yo no toqué nada, no sé… Me parece una vergüenza total, pero yo no toqué nada. Me ponen a mí como si yo hubiera tocado algo y que me escriban a los que les faltó algo, pero es una locura que me acusen de algo". Y cerró, indignada: "Me acusan de andar ‘choreando’ y mirá si voy a ir al canal para darles el gusto que digan ‘sí, es una delincuente’. No, mi amor. Yo no soy así, no me manejo así. Una cosa es que le use la tarjeta a mi papá, que es mi papá y es un problema familiar, y otra es que vaya y robe. No me manejo así".