El drama de salud de Favio Posca que el espectáculo no sabía: "Para mí fue un impacto"

La revelación de Favio Posca.

Favio Posca es una de las personalidades más reconocidas de la televisión y en las últimas horas, dio a conocer el problema de salud que se encuentra atravesando. En la jornada del domingo 6 de julio, el actor visitó el programa de Juana Viale por El Trece y brindó detalles acerca de esta situación que causó sorpresa en el ambiente del espectáculo.

"Nadie sabe qué pasó y yo intuí eso y a los cinco días, más o menos, después de un proceso me quedé totalmente sordo", dijo en primera instancia. Esto le ocurrió después del apagón que hubo en España el pasado 28 de abril. "Hoy en día estoy totalmente sordo, yo puedo escuchar bien, pero no me escucho yo. A vos te tengo como a tres cuadras", agregó.

"Tuve que estudiar el volumen de mi voz porque yo le decía a mi mujer ‘¿vos me escuchás? ¿estoy gritando?' y me decía que no, que yo estaba hablando demasiado bajo, entonces estudié el volumen para poder charlar"; reveló Posca en lo que fue un testimonio que sorprendió a más de uno. "Para mí fue un impacto energético, obviamente soy una persona sensible", consideró.

Favio Posca graficó su problema de salud auditiva

Para dar claridad al problema que atraviesa, el actor contó qué siente, por ejemplo, cuando tiene que estar en un escenario o a la hora de estar en un estudio cantando una canción. "El problema mío era que yo tenía que estrenar, pero no escuchaba y yo tenía que cantar. Mi hijo Rocco, que me fue a ver en el estudio, me dijo que canté espectacular, que me metí por otras frecuencias melódicas, como que hice otros armónicos, sin escucharme. Yo escucho al público, cuando se ríen, cuando aplauden, pero escucho mi emisión como si estuviera en Tucumán", precisó.