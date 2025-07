Impactante revelación de Juanfer Quintero tras los rumores de un regreso a River: "Meses"

El volante colombiano destapó un conflicto que mantiene con el América de Cali, su actual club.

En medio de los rumores acerca de una posible vuelta a River Plate en este mercado de pases, Juan Fernando Quintero rompió el silencio y sorprendió al hablar de su situación en su actual club, América de Cali. En una entrevista para el programa "Desnúdate con Eva Rey" de su país natal, el futbolista de 32 años afirmó que la dirigencia de los 'Diablos Rojos' mantiene deudas con él por un monto superior al millón de dólares.

La buena relación que 'Juanfer' tiene con Marcelo Gallardo, sumada a que el entrenador del 'Millonario' continúa en la búsqueda de nuevos jugadores para reforzar el mediocampo del plantel, provocaron que el nombre del nacido en Medellín se haya vuelto a poner sobre la mesa en la institución de Núñez. Si bien el volante confirmó que, durante su paso por Racing, firmó un “pacto” para no volver a River (un acuerdo al que llegó con Diego Milito, presidente de la 'Academia'), la crisis que atraviesa con su equipo podría disparar su regreso al fútbol argentino para vestir la camiseta rojiblanca.

"No es lo que esperaba": la impactante frase de Juanfer Quintero sobre su vínculo con América de Cali

Al ser consultado por su situación contractual con América de Cali, club al que llegó a principios de año y con el que disputó 21 partidos (anotó tres goles y repartió cinco asistencias), el mediocampista de la Selección de Colombia no estuvo con rodeos. En diálogo con la periodista Eva Rey, reveló que el conjunto caleño no le pudo pagar durante seis meses, en los que solo cobró “algo muy básico”, que no se acerca al monto que había acordado en el momento de su llegada.

"No es lo que esperaba”, sentenció Quintero. Además, aunque no quiso especificar el monto, dio a entender que la deuda ronda entre un millón y dos millones de dólares. Esta "situación particular", como él mismo la definió, podría ser un factor fundamental a la hora de negociar un fichaje por el 'Millonario', cuadro con el que fue campeón de la Copa Libertadores 2018 y en el que tendría su tercer ciclo como jugador.

Juanfer habló sobre su relación con James y su presente en Colombia: "Vamos a clasificar al Mundial"

'Juanfer' también tuvo tiempo para hablar sobre su presente en la Selección de Colombia y sus expectativas en el tramo final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026: "Vamos a clasificar", aseguró con confianza. A falta de dos fechas, el combinado que dirige técnicamente el argentino Néstor Lorenzo marcha sexto con 22 unidades y enfrentará en la próxima doble fecha a Bolivia y Venezuela, dos contrincantes directos en la clasificación.

Juanfer no estuvo presente por lesión en la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que se disputó en junio.

También, el enganche negó un supuesto conflicto con el DT y expresó su deseo de compartir equipo alguna vez con James Rodríguez, un compañero que tiene "cualidades parecidas" y con el que jugaba "desde niño": "Crearon una rivalidad (los medios) que no hay. Incluso, estuvimos juntos en el Mundial de Rusia y fue un partido 3 a 0 para Colombia (ante Polonia por la segunda fecha del Grupo H). Fue el mejor partido de la historia", concluyó.

Los números de Juanfer Quintero en River