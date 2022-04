El drama de Rafa Ferro que conmocionó a Andy Kusnetzof en PH: "Se suicidó"

Rafa Ferro hizo una dramática confesión personal en PH Podemos Hablar y dejó atónito a Andy Kusnetzoff durante la transmisión del programa de Telefe.

Rafa Ferro causó sensación en su visita a PH Podemos Hablar, programa de Telefe. En su visita al exitoso ciclo que lidera el rating los sábados por la noche, el actor reveló el drama personal que vivió al presenciar el suicidio de un amigo y dejó conmocionado a Andy Kusnetzoff, que no supo cómo reaccionar.

En la edición del pasado sábado 23 de abril, Andy recibió la visita de varios invitados famosos como el actor, Nicolás Riera, la periodista Analía Franchín, la actriz y conductora radial Señorita Bimbo, la cantante Valeria Lynch y el actor Rafael Ferro. Y este último causó sorpresa al contar el calvario que vivió por la inesperada muerte de un ser querido.

Todo comenzó a partir de una anécdota que el protagonista de telenovelas como Resistiré, Culpables y Verano del '98 protagonizó junto a un amigo: "Estábamos en Londres. Éramos mala yunta (NdeR: mala junta), sobre todo para el deporte, porque nos gustaba mucho la joda. Jugábamos al squash. Es individual y jugábamos de manera profesional. Estaba en un club jugando en Alemania", comenzó, ante la atenta mirada del resto de los invitados.

Rafa Ferro visitó PH Podemos Hablar, programa de Telefe, y ofreció un duro relato personal.

"Yo metí una gira, vamos a Londres con este amigo alemán que era campeón alemán", agregó el artista, quien rápidamente fue interrumpido por Andy Kusnetzoff. "¿Cómo se llamaba?", le consultó "Ricardo Marquini, no vive más. Le gustaba mucho la joda... y se suicidó", le devolvió Rafa Ferro, que inmediatamente provocó un silencio en el estudio de Telefe.

La triste forma en la que la se produjo el suicidio del amigo de Rafa Ferro: el duro relato en PH Podemos Hablar

De acuerdo a lo que señaló Rafa Ferro, su amigo se suicidó de una forma muy similar a la de un peligroso juego que solían hacer en la adolescencia: "Teníamos un juego con él y otro amigo sobre la joda... y la jodita era colgarnos de los balcones y ver quién se animaba".

Creer o reventar, y ante la sorpresiva mirada de Andy Kusnetzoff, el actor indicó: "Diez años después, me entero que él se había tirado... era mi mejor amigo. Lo primero que pensé es 'me ganó', una boludez, pero siempre teníamos este jueguito de pendejos".

Marina Calabró destrozó a PH: Podemos Hablar, programa de Andy Kusnetzoff en Telefe

Marina Calabró no se ahorró críticas para el debut de PH: Podemos Hablar, programa de entrevistas conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe. Al aire de Lanata sin Filtro (Radio Mitre), la también panelista en LN+, procedió a analizar la nueva temporada del ciclo y se mostró impiadosa. "Este año el conductor irrumpe en los camarines, que reemplazó lo que era el año pasado la previa con tragos ¡El camarín lo vi unas 375 veces, pero no estoy segura, tal vez fueron 374 y yo estoy exagerando! ¡Andy, no va eso del camarín, muy hecho! Un bodrio", comenzó.

"Hicieron un cambio escenográfico, pero está 'oscureli'. Si el invitado se mueve medio centímetro, queda en penumbras. Y esto de hacerlo moderno e intimista, se logra por el clima y por la interacción, no por bajar la luz", agregó, en tono afilado. También, se mostró particularmente disgustada con una nueva sección del programa que apela a la emoción de los invitados. "En esta ocasión le tocó a Abel Pintos que, tuvo que responder 'si pudiera traer a alguien de su pasado, que esté o que no esté para conversar ¿a quién traerías?'. Un golpe bajo más directo, más explícito, más infame no se consigue", precisó Marina, sin ningún tipo de filtro.