Tristeza: el dolor de Flavio Mendoza ante la crisis de los teatros.

Con la temporada teatral reactivándose en la Costa Atlántica y en la Ciudad de Buenos Aires, las producciones se reanudan de a poco y los actores empiezan a percibir ingresos económicos que les permitan sobrevivir en pandemia. Si bien pudo recuperarse de la crisis, y actualmente lidera tres shows a la vez, Flavio Mendoza salió muy perjudicado durante el cierre de los teatros. "En medio de la pandemia vendí un departamento y tuve que alquilar mi casa de Carlos Paz", confesó.

En diálogo con "Fantino a la tarde" (América TV) el coreógrafo habló de la crisis económica que sufrió durante la crisis del sector teatral y reveló: "En medio de la pandemia vendí un departamento y tuve que alquilar mi casa de Carlos Paz. Fue mucho dolor entregarla porque la armé con tanto esfuerzo y amor... Pero bueno, era la forma de pasar esta situación tan fea". De esta forma, el creador de "Stravaganza" pudo mantenerse a flote durante el año y cuidar de Dionisio, su hijo.

"En el medio de la pandemia empecé a vivir momentos de miedo por todo lo que pasaba mi alrededor, porque sentí que no había solución. Cuando veía que mi entorno tenía problemas económicos me asusté mucho, hasta que decidí ponerme las pilas para buscar soluciones. Fue un momento muy duro y pasé por varias etapas. Hoy creo que ir al teatro es algo seguro y con los mejores protocolos que tiene el país", agregó.

Sobre la vuelta paulatina de los teatros, expresó: "Estoy muy orgulloso porque los espectáculos tienen protocolos de mucho cuidado. Estamos volviendo a dar trabajo y eso me enorgullece, en Informados de todo. No sólo se sanitiza todo en cada función, sino que rotamos las butacas para que el público no se siente en los mismos lugares. He trabajado tanto en el protocolo como en lo que se ve arriba del escenario".

Actualmente, el coreógrafo y exjurado del "Bailando" dirige los espectáculos "Tres empanadas" -que hace junto a Florencia de la V en Córdoba- y "Un estreno o un velorio" y "El circo del Anima", en Buenos Aires. "Sé que le estoy dando trabajo a cuarenta personas. Son muchos sueldos y me parece que eso es empezar a mover la rueda para que, al menos, puedan zafar este año", cerró.