El desconsolado llanto de Mariano Martínez: "Qué difícil"

El famoso actor reveló su mayor emoción y no pudo contener las lágrimas en la televisión.

Mariano Martínez se quebró en vivo al hablar de un tema muy importante para él. El famoso actor abrió su corazón en una reciente entrevista y no pudo contener las lágrimas. "Es un tema que me sensibiliza", aseguró.

La situación se dio en La Peña de Morfi, ciclo gastronómico y musical de Telefe al que fue invitado este domingo 16 de abril. En este ciclo, el reconocido actor confirmó su noviazgo con Triana Ybañez y abrió su corazón sobre el especial vínculo que mantiene con sus hijas. Fue entonces cuando terminó por quebrarse.

Luego de recordar cómo fue el nacimiento de su hija más chica, Martínez confesó entre lágrimas: "Estar con mis hijos es lo que más me hace feliz”. Además, reveló que siente que el vínculo se vuelve más fuerte cada día y que la unión entre ellos es cada vez más especial.

En este marco, contó: "El otro día Almita me decía ‘¿vos estuviste cuando yo nací’?’. Le dije que sí y le digo '¿sabés que el cordón que te unía a mamá lo corté yo?'. Me dijo ‘¿en serio? Te amo’. Me mata”". Sin embargo, el momento de mayor emoción fue cuando la producción lo sorprendió en vivo y tocaron el tema Sin principio ni final de Abel Pintos, un tema que sonó durante el nacimiento de su hija menor.

Totalmente quebrado, Mariano Martínez reconoció: "Qué difícil llorar en tele”. Por último, concluyó: "Es emoción porque amo a mis hijos y amo a mi hija. Es un tema que me sensibiliza".

Mariano Martínez contó la verdad sobre su pelea con Nicolás Cabré: "Muy fuerte"

Mariano Martínez recordó su pelea con Nicolás Cabré y reveló los verdaderos motivos de la misma después de años de especulaciones de la prensa. El actor rememoró la época en la que él y su colega eran jóvenes y tenían un gran nivel de exposición.

"En la época de Son Amores era todo muy fuerte. Éramos hermanos porque pasábamos muchas horas juntos. Teníamos 20 años. Había mucha confianza y nos peleamos como hermanos. Eran pavadas. Siempre nos quisimos y nos respetamos mucho", contó Mariano Martínez sobre la telenovela en la que él y su colega hacían de hermanos junto a Flor Bertotti.

El actor se sinceró sobre cómo fue que se reconcilió con Cabré y sostuvo: "Después se nos pasó. Hicimos la segunda temporada. Adrián nos quería e intercedió. Campeones y Son Amores fueron quiebres en mi carrera", en alusión a las telenovelas que más marcaron su vida.