El desconsolado llanto de Camila en Gran Hermano: "No estoy lista para eso"

La participante de 21 años no pudo evitar quebrarse al hablar del complicado momento que atraviesa dentro de la casa.

Camila no pudo contener las lágrimas en Gran Hermano y pidió pasar al confesionario para hablar del mal momento que atraviesa dentro de la casa. Muy angustiada, la participante de 21 años aseguró que "siente que la están apagando por completo".

Luego de que Julieta, Romina y Daniela le advirtieran a Walter "Alfa" del extraño acercamiento de Camila y la acusaran de "usarlo por estrategia para hacerlo quedar mal con el afuera", la participante de 21 años no contuvo las lágrimas y pidió hablar en el confesionario para hacer su descargo.

“Yo siento que las chicas son un poco celosas de la relación que tengo con Alfa. Y yo no sé que película se estarán inventando detrás de lo que soy", empezó por decir. Luego explicó, mientras empezaba a quebrarse: "El único que me cree es Alfa, y por eso cuando vi que todo el mundo me estaba tomando de mentirosa, dije que voy a dejar de estar atrás de ellas e intentar que sean mis amigas para estar con él".

En este marco, Camila añadió ya llorando: "Yo no puedo creer cómo me tratan acá adentro. Me hacen sentir mal todo el tiempo, hablan mal de mí, me contestan mal". Además, confesó que todavía tiene muchas cuestiones personales por resolver que se interponen en sus días en la casa. "No sé si estoy lista para eso, porque sigo pasando por lo de mi papá y acá no me siento ni siquiera libre para darle un abrazo a alguien", admitió.

Por último, la participante de 21 años contó que quiso contar la situación en el confesionario para, simplemente, descargarse. "Siento como que me están apagando por completo, la estoy pasando mal y no lo quiero demostrar porque siempre van a decir una cosa o la otra”, finalizó.

Alfa desbarrancó y le hizo un pedido íntimo a Camila en Gran Hermano

En Gran Hermano se viven situaciones sumamente insólitas. Durante la transmisión del pasado lunes 23 de enero, en la casa se presentó un hecho increíble: mientras Walter "Alfa" Santiago le hacía creer a sus compañeros que abandonaría el reality, le hizo un particular pedido íntimo a Camila Lattanzio.

En la pantalla de Telefe, y en complicidad con la producción de GH, "Alfa" comenzó a armar su valija para que el resto de los participantes creyeran que realmente tenía intenciones de marcharse. En dicho momento, Camila intentó frenarlo y luego le pidió un obsequio como recuerdo.

"¿Qué me vas a regalar? A ver...", le preguntó la joven a Walter, que acomodaba su ropa. Sin embargo, el hombre que cumple 61 años este martes 24 de enero le retrucó: "Vos me tenés que regalar a mí así tengo un recuerdo tuyo...". Agustín Guardis intervino y acotó: "Claro, es el cumpleaños de él, no el tuyo". Inmediatamente después, el participante desbarrancó y le hizo un pedido íntimo: "Una tanga tuya para ver si me la pongo y la uso mañana".

"No, bueno...", reaccionó Agustín, que se encontraba acostado en la cama. En tanto, y mientras estaba acostado junto a Lucila "La Tora", Nacho Castañares retó a Walter. "¡Alfa!", sostuvo.