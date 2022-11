El desagradable comentario de Agustín sobre Tini Stoessel en Gran Hermano: "Le falta"

Agustín Guardis lanzó un repudiable comentario sobre Tini Stoessel en la casa de Gran Hermano. El participante fue muy cuestionado por Coti y también por las redes sociales.

En Gran Hermano tuvo lugar una situación sumamente repudiable y vergonzosa. Agustín Guardis, más conocido como "Frodo", lanzó un desagradable comentario sobre Tini Stoessel en plena charla con algunos de sus compañeros, por lo que Coti y diversos usuarios de las redes lo cuestionaron de manera categórica.

Durante la transmisión del pasado lunes 7 de noviembre, Alexis "Conejo", Coti, Romina, Marcos, Julieta Poggio y Agustín opinaron acerca de cuáles son los famosos y famosas que les gustan. Sobre Tini y Emilia Mernes, dos cantantes de gran reconocimiento en la actualidad, "Frodo" consideró que a ambas les "falta olla".

"No, pero no hay que opinar sobre el cuerpo de otras personas porque no sabés si le puede afectar escuchar algo así", le marcó Coti, de forma contundente. Agustín intentó defenderse y respondió: "Bueno, es flaquita y a mí no me gustan las chicas muy flaquitas. No dije nada malo". Romina trató de defenderlo y expresó: "No estamos hablando mal... (Tini) es muy flaca, a él le gustan las minas más carnosas".

Agustín Guardis, más conocido como "Frodo", lanzó un fuerte comentario sobre Tini en Gran Hermano.

Sin embargo, Coti les indicó: "Siento que, yo siendo flaca, si alguien me dice 'te falta olla' me voy a sentir re mal". Y consciente de que millones de personas miran Gran Hermano, señaló: "Aparte estamos en la tele...". "Una pavada", acotó Romina. Y finalmente, la correntina concluyó: "No, Romi, porque no está bueno opinar sobre el cuerpo de otras personas. Capaz ella tiene un problema y no lo sabemos".

Las reacciones de las redes sociales tras los dichos de Agustín sobre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Alfa sufrió un accidente y debió ser intervenido de urgencia en Gran Hermano

Alfa de Gran Hermano sufrió un accidente por el que debió ser intervenido de urgencia. El participante, quien ganó muchos adeptos fuera de la casa y mediante las redes sociales, alertó a los fanáticos del reality emitido por Telefe aunque luego llevó tranquilidad.

Quien confirmó el percance fue el propio Alfa, que fue consultado por Santiago del Moro el pasado jueves: “¿Alfa cómo te va con la prueba semanal?”. En ese momento, el participante hizo público su accidente y dio detalles: “Bien, la verdad que tengo que agradecer a la producción. Estaba frío, salí corriendo y tuve como una luxación, una distención en el músculo, en los gemelos, en la pierna izquierda".

“Pero en menos de cinco minutos tuve una atención médica inmediata, me inyectaron, así que estoy nuevo y sigo jugando”, aseguró Alfa, quien no sufrió graves consecuencias y pudo continuar con sus actividades normales dentro de la casa de Gran Hermano.