El conmovedor mensaje que Gerardo Rozín dejó en WhatsApp antes de morir

El histórico conductor cambió su foto de WhatsApp a pocos días de morir y dejó un mensaje emotivo. Carmen Barbieri también reveló cómo fue su última conversación.

La muerte de Gerardo Rozín conmovió a todos y los detalles de sus últimos días, de a poco, salen a la luz. Entre ellos, un mensaje que el histórico conductor dejó en su cuenta de WhatsApp y que muchos interpretaron como un mensaje de despedida.

Así lo informaron en Mañanísima, donde el periodista especialista en farándula y espectáculo conocido como "Pampito" mostró la última foto de perfil que Rozín dejó en su cuenta de mensajería instantánea. “Una cosa que dejó y me pareció espectacular fue la foto de su WhatsApp. Es una foto de él en una vidriera que dice ‘Industria rosarina argentina. Cerramos definitivamente’”, detalló.

La última conversación de Carmen Barbieri con Rozín

Por otro lado, Carmen Barbieri reveló la charla que tuvo con el periodista la última vez que se cruzaron. “La última vez que me encontré con él le dije 'vamos, tené fe, hay que luchar, mirá Federico cómo salió adelante', entonces me dijo 'pero yo no tengo lo de Federico' y me hizo un gesto como que se iba”, recordó la conductora.

Allí la capocómica confió, que durante esa conversación con el periodista ya enfermo, quedó al borde de las lágrimas: “Casi me hace llorar. Le dije 'no' y me dijo, 'sí', como diciendo 'lo tengo totalmente asumido, hasta planeado todo lo que iba a hacer antes de morir'”.

Por último, Barbieri confesó que recién el lunes pudo ver el video que dejó grabado Gerardo, y que se vio el domingo en le homenaje que Telefe le rindió a través de una emisión especial de La Peña de Morfi, y que no pudo evitar quebrar en llanto al verlo. “Ayer me puse a llorar porque no había visto la canción”, aseguró la actriz y Pampito, uno de sus columnistas explicó que “la grabó para que lo pasaran después de su muerte”.

Carmela Bárbaro volvió a la televisión tras la muerte de Gerardo Rozín

Después de varios días de duelo, su expareja Carmela Bárbaro, madre de su hija Elena, volvió su actividad normal como panelista en Momento D (El Trece) y expresó unas palabras de agradecimiento para sus compañeros, quienes durante todo este tiempo mantuvieron el secreto de la enfermedad de Rozín para preservar su intimidad.

“Si querés decís algo, si no querés, no decís nada. Lo que sientas y tengas ganas”, le dijo el conductor Fabián Doman. “Yo solo tengo palabras de agradecimiento para el canal, mis compañeros, para Fabián, con el que hablé todos los días. Para Sebastían, el productor, y para los medios en general”, comenzó Carmela.