El comentario menos pensado de Romina sobre Alfa en Gran Hermano

Romina Uhrig apuntó contra Walter "Alfa" Santiago en Gran Hermano y generó un gran revuelo en el programa de Telefe. Qué dijo la participante sobre su compañero.

Romina Uhrig, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), hizo un impensado comentario sobre Walter "Alfa" Santiago, su compañero de la cocina y con quien comparte varios momentos y charlas con dentro de la casa.

La exdiputada y el hombre de 60 años mantienen una relación muy cercana desde que comenzó el reality e incluso muchos dicen que se pelean como si fuesen una pareja. A pesar del gran cariño que se tienen, parecería que la paciencia de Romina ya alcanzó un límite.

"Alfa" se ganó el cariño de la gente debido a sus tratos paternales hacia los participantes, su sentido del humor y su tendencia a ir de frente y no hablar a las espaldas de los demás. Sin embargo, tanto los "hermanitos" como los televidentes se quejaron en reiteradas ocasiones de sus comentarios discriminatorios hacia algunas minorías, como la comunidad LGBTIQ+, y sus comentarios gordofóbicos.

Fue tal el desborde de Romina que tuvo que hacer catarsis con Julieta Poggio, mientras estaban sentadas en el patio. "'Alfa' se pasa, esos comentarios que hace, tiene cosas que por momentos lo quiero matar. ¿Viste las cosas que decía de los pobres, de los que se comen las 'S'? Muy feo... muy feo", señaló la participante, en referencia a los comentarios de "Alfa" que generaron repudio.

"Es porque es un concheto", le respondió Julieta. "Es de sorete. ¿La gente no ve las cosas que dice? De Ariel dice el gordo, el 'Willy', yo no entiendo, la verdad. ¿Te acordás que a Dani una vez le dijo 'puta'?", recordó Romina. "Encima no se lo podés decir porque se enoja, es tremendo, ya me genera de vuelta no querer hablarle. Por momentos siento que lo quiero un montón, y por momentos no lo puedo ver", concluyó la ex pareja de Walter Festa.

Gran Hermano retó a Walter "Alfa" en privado por sus comentarios fuera de lugar

Recientemente, Gran Hermano llamó a "Alfa" al confesionario y le hizo una dura advertencia. El dueño de la casa le señaló al participante que, en más de una ocasión, lo había escuchado decir comentarios discriminatorios, especialmente contra Ariel Ansaldo, a quien criticó por su sobrepeso.

"Como ya lo sabés, procuro que en esta casa se conviva de la mejor manera posible, más allá de las dificultades obvias de la convivencia, y en un marco de respeto hacia el prójimo. Estoy observando en varias ocasiones, y con preocupación lo digo, las expresiones agraviantes que utilizás al referirte a uno de tus compañeros: Ariel", comenzó Big Brother.

En este sentido, le señaló que no iba a permitir que se refiera a su compañero "con términos discriminatorios". "El sobrepeso o la obesidad no debe ser motivo de burlas ni de exclusión", sumó Gran Hermano. "Alfa" entendió el pedido, pero se defendió y dijo: "Yo nunca tuve nada contra Ariel y de hecho lo recibí de la mejor manera. El que me discriminó a mí fue él, al tratarme de depravado. Hay muchas cosas que hizo Ariel para sacar a muchos. Yo no soy ningún tonto ni me como ningún caramelo, yo quiero cortar la relación y el me provoca constantemente". "Quiero que te quedes tranquilo porque vemos todo", le aseguró Big.