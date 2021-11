El calvario de Sergio Lapegüe tras ser echado de El Trece: "Contando plata"

El mal momento del periodista tras conocerse la decisión del canal. Sergio Lapegüe y una contundente declaración luego de filtrarse la información sobre su despido.

En los últimos días, se conoció la información de una decisión de El Trece que afecta la carrera de Sergio Lapegüe. Fue Susana Roccasalvo quien, en El Nueve, explicó que el adiós del periodista no se trata de una decisión personal sino más bien de la gerencia de la señal macrista. Y en las últimas horas, el propio protagonista rompió el silencio en televisión.

"¿Vas a parar con algo y te vas a dedicar más tiempo a la Lapeband (NdeR: el nombre de su grupo musical) o vas a seguir con todo?, le preguntó Sandra Borghi en Nosotros a la mañana. Por su parte, el periodista Sergio Lapegüe comenzó a explayarse sobre su supuesta decisión personal de dejar horas de trabajo para dedicarse a otros aspectos de su vida que tiene relegados.

"La idea es esa. Lo tengo meditado desde hace dos o tres años, lo que pasa que no es fácil tomar la determinación de frenar un poco, ¿viste? Más cuando te gusta. Yo disfruto esto, estoy desde las 4 de la mañana levantado, haciendo un programa largo, son 4 horas hablando y la verdad es que me gusta. Pero después de meditarlo y charlarlo mucho con mi mujer y mis amigos, uno de mis amigos de la banda, Hernán Palazzo, me dijo antes del Covid: 'Lape, si llegamos a viejos contando plata es porque hicimos mal las cuentas'", manifestó Lapegüe.

Revelando el diálogo con su amigo, el periodista cerró: "Le dije: '¿Vos querés llegar a viejo con plata?'. Y me dijo: 'No, no, que hicimos mal las cuentas, gastémosla'. Ahí empecé a pensar para qué quiero tanta guita, ¿no?... Puedo laburar un poco menos, vivo y hago lo que también tengo ganas de hacer. Durante 30 años dejé la guitarra y la música. Estoy hablando con las autoridades del canal y voy a reducir la cantidad de horas de trabajo y eso va a ser como empezar a disfrutar un poco más con Bochi (su esposa), mis hijos, aunque ya están grandes, caminar por mi barrio, estar con mis amigos".

La información de Susana Roccasalvo sobre el despido de Lapegüe

Sergio Lapegüe afronta una situación sumamente difícil. El conductor de TN y El Trece recibió una pésima noticia en las últimas horas: fue despedido por las autoridades de Grupo Clarín. Como consecuencia, se generaron un montón de especulaciones sobre lo que pasó, aunque el periodista Gustavo Méndez puso un poco de claridad sobre el escándalo.

Durante el programa "Implacables", emitido por El Nueve, Susana Roccasalvo se refirió al futuro de Lapegüe. "Está a la mañana, a la tarde, a la noche. Está en la TV, en la radio... ¡en todos lados! Pero el cuerpo y después de un Covid-19, no sé si te lo permite...". Luego de que transmitieran una entrevista en la que el presentador reconoció que tiene pensado dejar de trabajar tanto para que la salud no le pase factura, el panelista Méndez interrumpió para aportar un dato clave.