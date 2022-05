El calvario de Romina Pereiro tras su separación con Jorge Rial: “Me desarma”

Romina Pereiro reapareció en los medios con una fuerte confesión sobre su separación con Jorge Rial.

Romina Pereiro volvió a mostrarse públicamente tras su mediática separación con Jorge Rial y reveló detalles sobre su presente personal. Desde que salió a la luz su ruptura, la nutricionista se mantuvo al margen de los medios e incluso sufrió un pico de estrés que terminó con una internación debido a lo mucho que la afectó la exposición.

Ahora que pasaron algunos meses de su separación, Romina se mostró recompuesta y alegre en la Feria del Libro, en el marco de la presentación de su nuevo libro sobre nutrición. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana (LAM), la exesposa de Rial confesó cómo atraviesa este duelo. Además, despertó muchas especulaciones sobre una posible reconciliación.

“Estoy mejor, por suerte bien. Me costó mucho todo lo mediático, me cuesta siempre. Sé todo lo que se genera, entiendo el trabajo de todos; pero me costó un montón”, comenzó Pereiro. Afortunadamente, logró salir adelante acompañada de amigos, familia y enfocada en su trabajo.

“Eso me ayudó a salir del momento de la crisis. Me costó la repercusión. Al principio de la relación también era lo que más me costaba. La paso mal, la paso como el culo, básicamente”, se sinceró Romina. En este sentido, explicó que no le afecta mostrarse públicamente como nutricionista en eventos, charlas y entrevistas, a diferencia de cuando se expone su intimidad. “Cuando se habla de lo personal, me desarma”, confesó.

“Me desbordó todo lo que pasaba. Traté de hacer una burbuja y no enterarme de cosas pero las cosas que se dicen siempre te llegan. Yo no soy de salir a explicar, me quedaba callada y todo quedaba adentro. Entonces en algún momento eso explota”, cerró Romina.

Cuando Ángel de Brito le preguntó si había una posible reconciliación con el exconductor de Intrusos, Romina respondió que no quería dar detalles al respecto porque la hace sentir incómoda pero que siguen en contacto y que hay “buena onda”.

El pedido de Romina Pereiro tras su separación con Jorge Rial

En medio del escándalo mediático, Romina hizo un importante pedido en sus redes en relación a la intimidad de sus hijas, quienes también se vieron expuestas a esta situación. “Los niños (todos, no sólo mis hijas) son sujetos de derechos, personas con vidas e historias que se van forjando con independencia de sus padres, que tienen otros tantos derechos. Personas, con vidas e historias que se van forjando con independencia de sus padres”, enfatizó.

En este sentido, explicó que todos los niños tienen “el derecho a una infancia feliz, sana, sin preocupaciones y sin que se vulnere su intimidad”. Sólo pido respeto para mis hijas, que todos los niños se merecen. Sé que soy familiar de una persona muy pública, pero yo trato de acompañar desde el lado que puedo. Sé que yo soy un poco pública y que quieren saber, pero me siento incómoda y no me sale”, finalizó.